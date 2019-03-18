تامر مرسي يعلن اقتراب طرح أغنية محمد رمضان “القمر” للجمهور

كشف تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، عن طرح كليب القمر للنجم محمد رمضان، قريباً للجمهور، والكليب أحدث الأعمال الغنائية للفنان محمد رمضان، حيث قال المنتج تامر مرسي، “كليب القمر .. قريباً”، وإنتاج شركة سينرجي.. تامر مرسي وإخراج ياسر سامي”، وهذا في تعلقيه على برومو الأغنية.

والجدير بالذكر أن محمد رمضان، نشر برومو كليب أغنيته الجديدة “القمر” منذ يومين المقرر طرها في الأيام القليلة القادمة، وهو فيديو كليب من إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، بصحبة أحدة فرق الدي جي، ومن المتوقع أن يقدم في الحفل أغانية التي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحاً كبيرا وهي “نمبر وان، أنا الملك، مافيا” وغيرها.

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