أسباب وتفاصيل تأجيل ابو العروسة 113 | شاهد مسلسل ابو العروسة الحلقة 113 dailymotion يوتيوب

ما هي حقيقة تأجيل مسلسل ابو العروسة الحلقة 113 الموسم الثاني، هذا ما يتساءل عنه جميع محبي ومتابعي هذا المسلسل المصري، حيث كان من المنتظر عرض الحلقة 113 من مسلسل ابو العروسة الجزء الثاني إلا أن الحلقة لم يتم عرضها أمس الأحد الموافق 17-3-2019 ويرجع ذلك لأسباب وتفاصيل سوف نرويها لكم عبر هذا المقال.

تأجيل مسلسل ابو العروسة الحلقة 113

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية صباح اليوم خبر تأجيل مسلسل ابو العروسة 113 dailymotion، وكانت مواقع أخرى قد كتبت مشاهدة مسلسل ابو العروسة 113 يوتيوب اليوم ولم تعرض الحلقة وبات الكثير يتساءل ما هو سبب تأجيل ابو العروسة 113 الموسم الثاني.

ابو العروسة 113

وفي لفته جميلة وطريفة نشر الصحفي يسري الفخراني، والذي يشغل مهمة المشرف العام على المحتوى الدرامي بقنوات dmc والرئيس لقناة دي إم سي دراما عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لطفلة لا يتعدى عمرها السنتين وهي تركض باتجاه شاشة التليفزيون وترقص أثناء عرض تتر مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني.

ويرجع سبب عدم عرض مسلسل ابو العروسة ١١٣ اليوم نظرا لتأجيل نشرها عبر قناة دي إم سي ودي إم سي دراما الناقلة لمسلسل ابو العروسة الجزء الثاني لليوم الاثنين بسبب انشغال القناة بتغطية اجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسوان.

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وتدور قصة مسلسل ابو العروسة الجزء الثاني، حول عائلة الأستاذ عبد الحميد الموظف المصري البسيط وزوجته التي تعمل موظفة في إحدى المؤسسات الكبرى بالدولة وما تقابله هذه الأسرة من أحداث مثيرة بعضها تدور حول مشكلات عائلية أسرية وأخرى مجتمعية خلال حلقات مسلسل أبو العروسة، مما يؤدي ذلك لوقوعها في مغامرات عديدة تشاهدونها من خلال عرض الحلقات على قناة dmc دي إم سي.

ابو العروسة ١١٣ dailymotion يوتيوب

مسلسل أبو العروسة ١١٣ الجزء الثاني أسماء أبطال المسلسل وهم: الفنان سيد رجب “الأب”، والأم الفنانة “سوسن بدر”، وكوكبة من الفنانين ولاء الشريف، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، محمد عادل، نرمين الفقي، محمود حجازي، ديانا هشام، كارولين عزمي، والعديد من نجوم الفن وبعض الوجوه الجديدة الشابة المشاركة في هذا العمل.

ومسلسل ابو العروسة الجزء الثاني المسلسل من إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال، والجدير بالذكر أنه بدأ عرض الجزء الثاني لمسلسل ابو العروسة يوم 30 ديسمبر الماضي، وكان الجزء الأول من العمل حقق نجاح جماهيري كبير.

سنوفر لكم مشاهدة مسلسل ابو العروسة 113 يوتيوب dailymotion خلال ساعات قليلة وتحديداً في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين وذلك بعد انتهاء العرض المباشر لها عبر قناة دي إم سي.