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في ذكرى ميلاده.. تعرف على محطات في حياة صلاح منصور

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يوافق اليوم الأحد 17 من مارس 2019، ذكرى ميلاد الفنان صلاح منصور، حيث ولد في ذات اليوم عام 1923، تخرج من معهد التمثيل عام 1947، وعمل كمخرج وممثل سينمائي، وتوفي عام 1979، عن عمر يناهز 55 عام.

شارك صلاح منصور في بطولة عدد من الأفلام، منها فيلم “المغنواتي”، “الزوجة الثانية”، “ليل ورغبة”، “القطط السمان”، “المراهقة الصغيرة”، “بداية ونهاية”، “أمير الانتقام”، “آمال”، “قلوب الناس”.

كما شارك في “قنديل أم هاشم”، “حكاية بنت اسمها مرمر”، “مراتي مجنونة مجنونة مجنونة”، “اللص والكلاب”، “شاطئ الغرام”، “المليونير”، “الصبر جميل”، “في الهوا سوا”، وغيرها.

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