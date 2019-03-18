منى هلا: “ليل خارجي” لا يشبه “ليلة ساخنة” على الإطلاق

أكدت الفنانة الشابة منى هلا أن فيلمها الأخير “ليل خارجي” لا يشبه على الإطلاق فيلم “ليلة ساخنة” للنجمة القديرة لبلبة، موضحة أن ظروف التصوير مختلفة تمامًا في كلاً من الفيلمين.

كما أضافت “هلا” في الندوة التي أقيمت اليوم الأحد الموافق 17 من مارس الجاري، في قاعة المؤتمرات بالقاهرة، أن الفيلم مختلف تمامًا، ويدور حول 3 أشخاص من عوالم مختلفة، تضطرهم الظروف لقضاء ليلة معًا، لتتصاعد الأحداث.

فيلم “ليل خارجي” شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018، ومهرجان مراكش المغربي، والفيلم من بطولة منى هلا، كريم قاسم، شريف دسوقي، ومن تأليف شريف الألفي، إنتاج هالة لطفي، وللمخرج أحمد عبد الله.