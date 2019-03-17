مواعيد مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني 2019…. اليوم الحلقة 18 من البيت الكبير2 على قنوات...

مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني 2019، حيث بدأ تصويره بعد أن حقق البيت الكبير في الجزء الأول نجاحاً ساحقاً، وحقق أعلى نسبة مشاهدة، فقد تابعة الملايين من محبي الدراما المصرية، ذات الطابع الاجتماعي في الشكل الصعيدي الجديد الذي بجسد قضية اجتماعية هامة، يعاني منها الصعيد حتى الآن وهي قضية الميراث والأرض، رغم أن الكثير من المسلسلات الدرامية تناولت هذا الموضوع، ولكن مسلسل البيت الكبير، جاء في عرضه الفكرة بشكل جديد متطور، يجمل مزيد من الإثارة والتشويق، وكذلك اختياره المخرج نخبة من نجوم الدراما المصرية، وحيث تألق في المسلسل عدد كبير من النجوم المحبوبين في مصر والوطن العربي، منهم العملاق أحمد بدير، وأهم ما ميز هذا المسلسل الحضور النسائي بشكل واسع، وتألق نجوم النساء منهم النجمة سوسن بدر ولوسي وغيرهم الكثير من النجمات الشباب الذين اثبتوا حضور فعال في المسلسل، والآن يطل علينا مسلسل البيت الكبير، بعد أن انتهى الجزء الأول بأثارة تشويقية جميلة، لكي يشوق متابعيه الأنتظار الجزء الثاني.

والجدير بالذكر أن مسلسل البيت الكبير الجزء 2 بدأ عرض أول حلقاته في 25 فبراير 2019، على قنوات النهار المتخصصة، وسوف نستعرض معكم اليوم أبطال الجزء الثاني ومواعيد عرضه على الشاشات الفضائية، فتابعونا.

عرض مسلسل ” البيت الكبير 2″ في الأوقات التالية:

اسم القناة قناة النهار دراما قناة النهار ONE أول عرض توقيت القاهرة: ( 11:00 مساءً) توقيت السعودية: 12:00 مساءً توقيت القاهرة: 7:00 مساءاً توقيت السعودية: 8:00 مساءً الإعادة توقيت القاهرة: 7:00 صباحاً توقيت السعودية: 8:00 صباحاً توقيت القاهرة: 00:30 منتصف الليل توقيت السعودية: 01:30 صباحاً Advertisements

عرض الحلقة الثامنة عشر ” 48″ مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني اليوم:

تعرض الحلقة 18 من مسلسل البيت الكبير اليوم مباشر على قناة النهار دراما والنهار ONE، في الأوقات السابق ذكرها، الحلقة 18 من مسلسل البيت الكبير 2، يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019، أو يمكنكم مشاهدة الحلقة الجديدة اليوم من مسلسل البيت الكبير، شاهد الحلقة 18 الجديدة من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني اونلاين على النهار دراما، تابعونا كل يوم لرفع الحلقة الجديدة مباشرة.

أبطال مسلسل البيت الكبير 2

انضم للجزء الثاني من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم بطولة : مجدي كامل، عبير صبري, داليا مصطفى، بالإضافة للأبطال الجزء الأول المتألقين، سوسن بدر،

لقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وأحمد صًيام، وطارق صبري.

المؤلف : أحمد صبحي

إخراج : محمد النقلي

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