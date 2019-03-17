ووتش “ghsoon fi wa7l”شاهد نت غصون في الوحل الحلقة 21 ||||هنا shahid net “شريط كويتي”...

مسلسل غصون في الوحل وبطلته الفنانة هدى حسين، ولدت في الكويت لأبوين عراقيين حيث كانت أسرتها تعيش متنقلة ما بين العراق والكويت، كان والدها يعمل في وزارة التعليم في العراق وتوفي وهي في سن العاشرة، وهي تنتمي لأسرة فنية حيث إن شقيقتها سعاد ممثلة ومذيعة أخبار في إذاعة الكويت، وشقيقتها نجاة كاتبة ومخرجة، وابتسام عملت أيضًا في التمثيل والإخراج كمساعدة مخرج، وسحر ممثلة ومذيعة في إذاعة وتلفزيون قطر، وشقيقها عبد الكريم كان كاتب مسرحي ولها شقيق آخر يدعى «علي».

ننتظر أن يحقق مسلسل غصون في الوحل جماهيرية كبيرة، وتنتظر الجماهير مسلسل غصون في الوحل بلهفة شديدة، حيث يترقب عشاق المسلسل مشاهدة الحلقات أول بأول، وسوف نقوم أعزائنا المتابعين بوضع رابط الحلقة على شاهد نت فور عرضها مباشرة فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم.

نتابع معكم أخبار الدراما الخليجي الكويتية، فقد استطاعت الدراما الكويتية جعل الجمهور يتجه لمشاهدة الدراما الخليجية من جديد، يعد مسلسل غصون في الوحل انتاج مشترك خليجي كويتي تقوم بدور البطولة الفنانة هدى حسين في دور غصون بطلة المسلسل، غصون إمرأة في الأربعين من عمرها ، تتميز بأنها شريرة فظة تكره كل الناس ولديها عقد نفسية كثيرة، تؤثر في تعاملاتها مع كل المحيطين بها، مسلسل غصون في الوحل عمل درامي مشترك يناقش العديد من القضايا الاجتماعية الموجودة في الوقت الحاضر، كما أن بطلة المسلسل هدى حسين قد تعرضت للاصابة في عينيها بس تفانيها في الدور من أجل أن يخرج للجمهور على الوجه الأمثل.

مسلسل غصون في الوحل

هو مسلسل كويتي خليجي، ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الضخمة والتي حققت شهرة واسعة في العالم العربي عامة والخليج العربي خاصةً، تتبلور قصة مسلسل غصون في الوحل حول الفنانة هدى حسين، والتي تؤدي دور البطولة، يجسد مسلسل غصون في الوحل معاناة الطفولة والنشأة وما تسببه من إحداث اضطرابات سلوكية في حياة الإنسان.

غصون في الوحل

مسلسل غصون في الوحل يحكي قصة غصون التي تبلغ من العمر أربعين عاماً أو يزيد فهي في الأربعينيات من عمرها، عاشت طفولة صعبة ومعقدة في حياة لا يوجد بها أب أو أخ، كما أنها لم تتزوج، غصون في مسلسل غصون في الوحل هي رئيسة الموظفات في أحد الوزارات، وهي إنسانة غليظة وفظة في التعامل مع كل من حولها، تختلق المشاكل لكل من حولها، فلقد كرهها الجميع مما جعل حياتها فارغة تماماً، وعن دورها في مسلسل غصون في الوحل قالت الفنانة هدى حسين أنها لأول مرة تلعب مثل هذا الدور في حياتها الفنية، وأنها سعيدة جداً بالعمل داخل أسرة مسلسل غصون في الوحل. Advertisements

أبطال مسلسل غصون في الوحل

مسلسل غصون في الوحل هو بطولة الفنانة المتألقة هدى حسين، ويضم مسلسل غصون في الوحل عدد كبير من النجوم اللامعين واللامعات مثل أميرة محمد عبد الله الطراروة وعبد الله الرشيد وريم أحمد ولطيفة المجرن وعدد أخر من النجوم المتميزين، ومن المنتظر أن تعرض قناة ام بي سي مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 غداً الأحد، وسوف يشهد مسلسل غصون في الوحل الحلقة 19 إثارة كبيرة شأنه في ذلك شأن كل حلقات مسلسل غصون في الوحل.

مواعيد مسلسل غصون في الوحل

أعزائي المتابعين الكرام في كل مكان يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل غصون في الوحل تم عرضها يوم 17 فبراير الماضي، وقد شهدت نجاحاً واسعاً في العالم العربي، ومن المنتظر أن يتم عرض مسلسل غصون في الوحل الحلقة 19 اليوم ويمكنكم مشاهدة مسلسل غصون في الوحل على قناة ام بي سي في الأوقات الموجودة في الجدول التالي:-

مواعيد العرض بتوقيت السعودية مواعيد العرض بتوقيت القاهرة العرض 5:00 مساءً 4:00 مساءً العرض الأول 2:00 صباحاً 1:00 صباحاً العرض الثاني 01:00 مساءً 12:00 ظهراً العرض الثالث

شاهد نت مسلسل غصون في الوحل

اليوم نحن على موعد جديد وحلقة جديدة من مسلسل غصون في الوحل 19، الحلقة التي يترقب الكثير معرفة أحداثها، تابعونا لتكونوا أول من يتعرف على رابط مشاهدة غصون في الوحل التاسعة عشر 19، كما يمكنكم متابعة باقي الحلقات الخاصة بالمسلسل من هنا

كما يمكنكم مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20 من هنا.