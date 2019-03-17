باوع “Direct LINK “الحلقة الحادية والعشرون 21 من مسلسل غصون في الوحل – هنا ”...

بطلة مسلسل غصون في الوحل هي الفنانة هدى حسين، درست الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت ووصلت بدراستها إلى السنة النهائية، إلا إنها لم تكملها بسبب الغزو العراقي للكويت ومغادرتها للكويت، إلا إن وبعد عودتها للكويت إنضمت للجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت لدراسة الأدب الإنجليزي من جديد، وتخرجت منها بعام 2010 وأحدث أعمالها هو مسلسل غصون في الوحل الذي لاقى شهرة واسعة.

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مسلسل غصون في الوحل

تدور أحداث مسلسل غصون في البحر، حول غصون وهي امرأة أربعينية تعاني من عقد ومشاكل نفسية كثبرة، تجعلها تحقد على الأخرين وتتخبط في المشاكل، وهو ما يؤثر بالسلب على حياتها وتوضح بطلة العمل الفنانة هدى حسين، أنها تلعب لأول مرة هذا الدور، الذي سيمثل نقلة نوعية في حياتها الفنية، وأضافت الفنانة هدى حسين أن غصون شخصية تجمع كل التناقضات والمفارقات في شخصيتها، وعاشت طفولة مؤلمة جعلتها تحقد على الأخرين وتسبب المشاكل لكل من حولها، وأكدت الفنانة هدى حسين على الطفولة الصعبة التي عاشتها غصون، حيث لم تجد حناناً من أسرتها ولا المجتمع، مما أدى إلى جعلها شخصية لا تبالي بالأخرين وهمومهم وأثر نفسياً عليها وجعلها تحقد على كل من حولها، وأوضحت الفنانة أن كل ما نعيشه في طفولتنا يظل راسخاً في عقولنا إلى الأبد، وأننا لسنا سوى انعكاساً لما عشناه في الطفولة.

غصون في الوحل

أحد الأعمال الدرامية الكويتية الضخمة، ويقوم ببطولته كل من هدى حسين ومحمد الرشيد وعبد الله الطراروة وعبدالله السيف ومحمد المنيع ولطيفة المجرن وفوزي الشطي وأميرة محمد وسارة القبندي وعلي الحسيني وغيرهم الكثير، مسلسل غصون في الوحل من انتاجات ديتونا للانتاج الفني بالتعاون مع ايجل فيلمر، وقد عرض مسلسل غصون في الوحل يوم أمس الأحد الموافق 17 فبراير 2019، على شاشة ام بي سي والتي تعد المنصة الاعلامية الأكثر انتشاراًـ في العالم العربي.

قصة مسلسل غصون في الوحل

أوضحت الفنانة هدى حسين بطلة مسلسل غصون في البحر، أن غصون ستؤثر في حياة من حولها، فهي تعمل رئيسة لقسم الموظفات في إحدى الوزرات، وأنها كانت تحلم دائما بتكوين عائلة، ولكنها لا تمتلك أب أو أخ أو زوج، وتعاني من مشاكل نفسية كثيرة تؤثر بالسلب في تعاملها بالمحيطين حولها، وأكدت هدى حسين بأن شخصية غصون شخصية جديدة، ربما سيكرهها البعض وسيحبها البعض الأخر، وقالت أن دائماً الجمهور هو الحكم، فيما قالت النجمة البحرينية أميرة محمد، أنها تشعر بالفخر والإعتزاز أن تقف أمام جميع هؤلاء النجوم في مسلسل غصون في الوحل، وأوضحت أنها تلعب دور شخصية تعاني نفسياً وعاطفياً، واستأنفت حديثها قائلةً “اليوم أعود مجدداً إلى الدراما الكويتية من خلال مسلسل “غصون في الوحل” الذي تكفّل المخرج محمد دحام الشمري في إخراجه، وسيتم عرضه قريباً على الشاشة الصغيرة، حيث أؤدي فيه دور البطولة بمعية الفنانة القديرة هدى حسين، التي ألتقي بها للمرة الثالثة في مشواري، بعد مسلسلي “الدكتورة” و”صمت السنين”.

حلقات مسلسل غصون في الوحل

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الأولى 1 من هنا

مسلسل غصون الوحل الحلقة الثانية 2 من هنا

الحلقةالثالثة 3 من مسلسل غصون في الوحل من هنا

الحلقة الرابعة 4 من مسلسل غصون في الوحل من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الخامسة 5 من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة السادسة 6 من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة السابعة 7 من هنا

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مسلسل غصون في الوحل الحلقة الثامنة 8 من هنا

مسلسل غصون في الوحل 9 التاسعة اضغط هنا.

مسلسل غصون في الوحل 10 العاشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 الحادية عشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 12 الثانية عشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 13 الثالثة عشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 14 الرابعة عشر من هنا،

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 15 الخامسة عشر من هنا

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مسلسل غصون في الوحل الحلقة 17 السابعة عشر من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الثامنة عشر 18 من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة العشرون 20 من هنا

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