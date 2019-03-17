طالع “Daily Report”مسلسل غصون في الوحل الحلقة 21 – ”عرض متميز” الفضائية المتجددة...

غصون في الوحل 21، نتابعه مع متابعينا الكرام اليوم عبر موقعكم المتميز عرب فور نيوز، مسلسل غصون في الوحل 21 هو الأن المسلسل الخليجي الأشهر والأعلى مشاهدة في العالم العربي، وقد أصبح المسلسل تريند على موقع البحث الشهير لأيام عديدة، وتجاوزت نسبة مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الملايين منذ عرضه، وهذا ليس بجديد إطلاقاً على هوليوود الشرق الكويت.

نفصل معكم تفاصيل مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20 والتي يدوام الملايين على مشاهدتها، ويعتبر هذا ليس بجديد على هوليوود الشرق الكويت، سنتابع معكم كل ما يهمكم حول مسلسل غصون في الوحل الحلقة العشرون، فتابعونا.

مسلسل غصون في الوحل

يتناول المسلسل العديد من القضايا التي تلامس لب المجتمع، وأهمها قضية الطفولة وكيف ثؤثر على حياة الفرد وكل من حوله، فتدور قصة المسلسل حول غصون إمرأة أربعينية، لم تعش طفولتها كبقية الأطفال، فهي لم تحبا بطفولة عادية شأنها شأن الأطفال الأخرى، ولكنها عاشت طفولة صعبة مريرة فلم تجد ولم تدق طعم الحنان لا من أهلها ولا من المجتمع الذي تعيش فيه، فقد أصبحت شخصية عنيدة تكره الناس ولا تحب السعادة لأحد، قاسية القلب والمشاعر تموت غيظا اذا لمحت السعادة في وجوه الآخرين، فهي تعمل رئيسة بقسم الموظفات في أحد الوزارات.

غصون في الوحل

ويتناول المسلسل قصة حياتها وطريقة تعاملها مع الناس ومع كل المحيطين بها، فبامكان من يسمع قصتها يتخيل مدى المعاناة التي تعيش فيها، كما أننا سنتخيل مدى المعاناة وأن حياتها مليئة بالعقد والمشاكل مع كل من حولها، فكيف لشخص لم يحبا بالحب في حياته أن يكون طبيعياُ وقادر على اعطاؤه للآخرين، ففاقد الشىء لا يعطيه.

غصون في الوحل 21

غصون في الوحل 21 عمل خليجي خالص بطولة الفنانة الكبيرة هدى حسين وعبد الله الطراولة وأميرة محمد ومحمد الرشيد وريم أرحمة وفوز الشطي، وباقة من أشهر وألمع نجوم الكويت والخليج العربي، يعد المسلسل من إنتاج ديوتنا للإنتاج الفني بالتعاون مع إيجي فيلمر، وقد لاقى المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه، أصبح مسلسل غصون في الوحل الأكثر انتشاراً الآن في العالم العربي.

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مسلسل غصون في الوحل 21

أكدت الفنانة هدى حسين بأنها تلعب هذا الدور لأول مرة في حياتها، وأنها سعيدة جداً كون هذا المسلسل يحمل على عاتقه قضية إنسانية وهي توعية الأسرة بدور الطفولة وتأثيرها على حياة الفرد والمجتمع، وجعلهم يدركون أننا لسنا سوى انعكاسا لما عشناه في الطفولة، فالطفولة السوية تعمل على جلب فرد سوس قادر على خدمة نفسه وخدمة الآخرين.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 21

أكدت الفنانة هدى حسين بأنها تشعر بالشفقة على من يشاهد حلقات المسلسل، فسوف يقع المشاهد في حيرة من أمره، هل سيشعر بالشفقة تجاه غصون أم بالغضب من تصرفاتها وقسوتها وقلبها الفظ العنيف.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الحادية والعشرون 21

ذكرت الفنانة أميرة محمد بانها سعيدة خلال مشاركتها البطولة مع كل هؤلاء النجوم، وأوضحت بأن هذا المسلسل يعد التعاون الثالث لها مع الفنانة القديرة هدى حسين، وأنها سعيدة بالعمل في هذا المسلسل. ولمشاهدة جميع حلقات مسلسل غصون في الوحل من هنا

رابط مشاهدة الحلقة 20 من هنا

تفصلنا ساعات قليلة عن عرض مسلسل غصون في الوحل الحلقة 21 فتابعونا حتى تتمكنوا من مشاهدة الحلقة، حيث سنقوم بوضع رابط الحلقة فور عرضها.

هدى حسين لها دور كبير في مسرح الطفل في الكويت، حيث شاركت بأول مسرحية طفل في الكويت خلال مسرحية السندباد البحري وكانت طفلة حينها وذلك ضمن فريق الراقصات من الأطفال بالمسرحية وكان ذلك بعام 1978، وبعدها أخذت أحد أدوار البطولة في مسرحية نورة. عملت بعدها عدة أعمال مسرحية حتى قدمت مسرحية ليلى والذيب والتي قامت بإنتاجها أيضًا والتي تعتبر أول إنتاج مسرحي لها، واستمرت بتقديم الأعمال المسرحية للطفل حتى بعد الغزو العراقي للكويت وانتقالها للإقامة في قطر حيث أعادت تقديم مسرحية البنات والساحر والتي كانت قد بدأت عروضها في الكويت قبل حدوث الغزو، كما قدمت مسرحيات علي بابا والعصابة والأخطبوط وعروس البحر وغيرها من الأعمال، وبعد عودتها للكويت عام 2000 وهو العام الذي قدمت فيه أول عمل مسرحي لها بعد العودة وهو مسرحية أليس في بلاد العجائب، واستمرت بتقديم أعمال الطفل المسرحية سنويًا، ولم يكتف نشاطها واهتمامها بالطفل فقط بالأعمال بل اطلقت شعار «اغرس قيمة تبني أجيال».