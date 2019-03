“الآن”: LIVE الحلقة Arabs Got Talent 5 على “shahid net”اونلاين|برنامج أرب...

نتابع معكم اليوم الحلقة 5 ومشاهدة LIVE برنامج أرب جوت تالنت الحلقة 5 “Arabs Got Talent” الموسم السادس الحلقة 5 على MBC شاهد نت الحلقة الخامسة، برنامج Arabs Got Talent هذا البرنامج يساعد على اكتشاف المواهب العربية، وأصحاب المواهب في جميع دول العالم العربي، برنامج Arabs Got Talent، برنامج مواهب العرب حيث يعمل هذا البرنامج على أتاحه فرصه لجميع المشتركين عرض مواهبهم للجمهور ولجنة التحكيم الخاصة ببرنامج أرب جوت تالنت .

هذه هي المواهب التي سوف تتنافس في العرض المباشر الأول من #ArabsGotTalent

برنامج أرب جوت تالنت Arabs Got Talent

تقوم الإعلامية ريا ابي راشد بتقديم برنامج أرب جوت تالنت ، وكذلك المغني السعودي قصي خضر، ويكون من أشهر البرامج التي تكتشف المواهب العربية، ولها جمهور كبير حيث يتم عرض هذا البرنامج الموسم السادس الحلقة الخامسة السبت حتى يتمكن جميع متابعي هذا البرنامج متابعة الحلقة.

الحلقة الخامسة برنامج أرب جوت تالنت

شاهد الحلقة الخامسة من برنامج Arabs Got Talen من خلال موقع شاهد نت، حيث تم رفع الحلقة فورا عقب العرض الاول للبرنامج يوم السبت من كل أسبوع، عبر رابط موقع شاهد نت الحلقة الخامسة.

موعد برنامج أرب جوت تالنت الموسم السادس الحلقة “5”

سوف يتم إذاعة البرنامج يوم السبت الحلقة الخامسة: على قناة ام بي سي مصر ، ، قناة MBC4 وقناة MBC العراق في الأوقات التالية:

اسم القناة MBC مصر MBC4 MBC العراق توقيت السعودية يوم السبت:الساعة التاسعة مساء إعادة يوم الأحد: عند الساعة الثالثة والنصف صباحا يوم السبت: التاسعة مساءًإعادة يوم الأحد: الثانية والنصف صباحاً يوم السبت: التاسعة مساءًإعادة يوم الأحد: الثانية والنصف صباحاً توقيت القاهرة يوم السبت: الثامنة مساءً إعادة يوم الأحد: الثانية والنصف صباحاً يوم السبت: الثامنة مساءً . إعادة يوم الأحد:الواحدة والنصف منتصف الليل. يوم السبت: الثامنة مساءً . إعادة يوم الأحد:الواحدة والنصف منتصف الليل. توقيت الإمارات يوم السبت: الساعة العاشرة مساءً إعادة: الساعة الرابعة والنصف صباحاً. يوم السبت: العاشرة مساءً. إعادة يوم الأحد: الثالثة والنصف صباحاً. يوم السبت: العاشرة مساءً. إعادة يوم الأحد: الثالثة والنصف صباحاً.

برنامج Arabs Got Talent

هذا البرنامج يتيح الفرصة لجميع المواهب من حول الدول العربية أن يقوم بتقديم المهارات والمواهب لكل الشباب وتكون أمام لجنة التحكيم المتخصصة لهذا البرنامج حيث يتمكن أي شخص من إظهار موهبته إلى الجمهور ولجنة التحكيم مثل الغناء أو الغناء أو الباليه أي كان حيث يستطيع أي شخص مهما كان عمره الاشتراك في برنامج ارب جوت تالنت.

فريق عمل برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس

يقوم بتقديم هذا البرنامج المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، و الشاب المغني و المذيع السعودي قصي خضر.

تكون لجنة التحكيم لبرنامج ارب جوت تالنت هم الممثل الكبير أحمد حلمي و المغنية نجوى كرم وكذلك علي جابر.

عرب جوت تالنت الحلقة 5 كاملة Arabs Got Talent

الموسم السادس سوف يتم عرض الحلقة الخامسة من حيث تشهد الحلقة الخامسة من هذا البرنامج مجموعة جديدة من المواهوب الموجودين حول أنحاء الوطن العربي، يعرض هويتهم وإبداعاتهم أمام اللجنة التحكيم الموجودة لهذا البرنامج منها نجوى كرم وعلى جابر وكذلك أحمد حلمي، حيث يتم الموافقة على قبول بعض الأشخاص الموهوبين حتى يتأهل إلى المنافسات النهائية لهذا البرنامج حيث يتم عدم الموافقة على بعض المواهب الغير مقنعة.

مشاهدة عرب جوت تالنت الحلقة الخامسة بث مباشر

يشهد إعلان الحلقة الخامسة من برنامج أرب جوت تالنت 2019 اليوم مواقف شيقة وطريفه فترقبوا اليوم العرض المثير على ام بى سى

حيث يمكنكم متابعة حلقات برنامج Arabs Got Talent بعد بثها على قنوات أم بي سي من خلال شاهد نت الحلقة 3،2،1 ،4 من برنامج عرب جوت تالنت ، موقع شاهد نت على هذا الرابط ونتمنى لكم مشاهده ممتعه.

موعد Arabs Got Talent الحلقة الخامسة

تعرض الحلقة الخامسة من Arabs Got Talent، يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 وسنتابع معكم من خلال موقعنا عرب نيوز احداث الحلقة الجديدة من أرب جوت تالنت، من خلال التصريحات والفيديوهات الجديدة بالإضافة إلى رابط مشاهدة الحلقة مباشرة.

عرض الثنائي Zyko & Pocah الراقص الذي أمتع اللجنة وجعل حلمي يقف مصفقاً #ArabsGotTalent

Duo Acrobat أب مبدع يقدم مع ابنته عرض ألعاب بهلوانية واالجنة تقف مصفقةً #ArabsGotTalent

الجميع ينتظر حلقه Arabs Got Talent اليوم لانها اخر فصه لاختيار المواهب فى انتظار ظهور مواهب فوق العادة، سنتابع معكم البرنامج مباشرة كما سوف نضيف رابط الحلقه على شاهد نت فتابعنوا.