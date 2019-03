“رابط LIVE ” shahid net مشاهدة أرب جوت تالنت 2019 |الموسم السادس الحلقة 5|شاهد نت Arabs...

نقدم اليكم رابط مشاهدة الحلقة الخامسة Arabs Got Talent”، Shahid.net” الحلقة “5” أرب جوت تالنت ،الحلقة الخامسة عرب غوت تالنت الموسم السادس، Arabs Got Talent – Shahid.net برنامج المسابقات Arabs Got Talent، الحلقة الخامسة “5” الموسم السادس البرنامج الأكثر شهرة في المنطقة العربية، فبرنامج آرب جوت تالنت يعتبر من أبرز البرامج الترفيهية المتنوعة، التي يتابعها الجمهور العربي حول العالم، فهو من البرامج المتخصصة في اظهار المواهب الفنية سواء الفردية أو الجماعية في مختلف المجالات ارب قوت تالنت الموسم السادس الحلقة 5.

ارب قوت تالنت الموسم السادس الحلقه 5 Arabs Got Talent الحلقة الخامسة 5 وعرضها بشكل متميز، وتقدم لهم الفرصة لعرض موهبتهم على العالم، لذا أصبح برنامج Arabs Got Talent من البرامج الأكثر مشاهدة، والآن يطل علينا برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس في شكل متطور اراب جوت تالنت 2019 الحلقة الخامسة 5 اليوم الحلقة الخامسة برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس.. عرض الحلقة الخامسة من برنامج أرب جوت تالنت على قنوات MBC برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس.

والجدير بالذكر أن برنامج Arabs Got Talent يعتبر من أولى البرامج المتخصصة في المواهب فقد عرض لأول مرة على قناة ام بي سي 4، يوم 14 يناير عام 2011، وإلى الآن يمتعنا بتقديم مختلف المواهب من جنسيات مختلفة بالوطن العربي، سوف نستعرض معكم تفاصيل برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، ومواعيد عرض البرنامج، فتابعونا عبر موقعنا عرب فور نيوز، للتعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة من الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent.

الآن فريق عمل برنامج Arabs Got Talent بالموسم السادس

فريق تقديم البرنامج والتعليق:

المذيعة اللبنانية: ريا أبي الراشد

المذيع والمغني السعودي: قصي خضر

فريق لجنة التحكيم هم:

علي جابر

نجوى كرم

أحمد حلمي

الحلقة الخامسة من برنامج Arabs Got Talen

الحلقة الخامسة من برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019 تعرض يوم السبت 16 مارس 2019، وتعرض الحلقة كاملة على القنوات التالية:-

اسم القناة بتوقيت السعودية بتوقيت القاهرة MBC مصر يوم السبت : 09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 03:30 صباحاً إعادة. يوم السبت :08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. MBC4 يوم السبت:09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. يوم السبت : 08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 1:30 منتصف الليل إعادة MBC العراق يوم السبت :09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. Advertisements يوم السبت : 08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 1:30 منتصف الليل إعادة

الحلقة الثانية من برنامج Arabs Got Talent عرضت السبت الماضي، وعرضت بها أكثر من موهبة عربية،منهم من قبول أو رفض اللجنة:

الطفل ياسين الحبوبي من تونس: الذي عرض رقصة مايكل جاكسون الشهير، ولكنة لم يوفق فلم يحظى بموافقة لجنة التحكيم.

رامي عبد الله يخص: غنى أغنية معالي المواطن من كلاسيكيات الفن الجميل، وقد لاقا استحسان لجنة التحكيم.

حسن الصغير من مصر: حصد قبول اثنين من لجنة التحكيم هم نجوى وأحمد.

يجدر الاشارة بان الحلقه يتم رفعها فورا عقب العرض الاول يوم السبت من كل أسبوع على القنوات الأوقات الموضحة بالأعلى.

بعد انتهاء العرض الاول الحلقة الخامسة من برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، اليوم السبت 2019/3/16، على قنوات MBC وMBC 4 ، نوفر اليك رابط مشاهدة الحلقة الخامسة من برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس على موقع شاهد نت التابع لمجموعة قنوات ام بي سي ويمكن أيضا مشاهدة الاعادة للحلقه يوم الأحد على نفس القنوات وسوف وسنتابع معكم حلقات Arabs Got Talent القادمة واهم المواهب المقدمة، فتابعونا من عبر موقعنا عرب فور نيوز وتفاعلوا معنا من خلال التعليقات بأي موهبة تستحق الفوز.

أحداث مثيرة Arabs Got Talent في الحلقة الخامسة

سناء نبيل حفيد ة ام كلثوم

اهم و احلى الفقرات هي فقرة الشابة سناء نبيل حفيدة ام كلثوم

ظهرت فى الحلقة الرابعة من برنامج المواهب الشهير ارب جوتالند عدد من المواهب المميز للغاية وقد حازت على إعجاب لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج ولعل اهم المواهب التى ظهرت فى برنامج Arabs Got Talent في الحلقة الرابعة هو المتسابق السوري فريدي ايشوع من سوريا، وتقديم قدرته الخارقة و مرونة جسده مما دعى احمد حلمى بوصفة انه حشرة.

يمكنك مشاهدة الحلقة الخامسة من برنامج آرب جوت تالنت بالكامل على موقع شاهدنت الموجود رابطه بالأعلى.

العرض الأول للحلقة الخامسة من برنامج آرب جوت تالنت والتى سوف تعرض على شاشه ام بى سى فى عرض اول اليوم فى تمام التاسعة مساءً فى انتظار وتشوق للحلقه الجديدة من برنامج آرب جوت تالنت.

تعرض الحلقة الخامسة من Arabs Got Talent، يوم السبت القادم الموافق 16 مارس 2019 وسنتابع معكم من خلال موقعنا عرب نيوز احداث الحلقة الجديدة من أرب جوت تالنت، من خلال التصريحات والفيديوهات الجديدة بالإضافة إلى رابط مشاهدة الحلقة مباشرة.

اخر فرصة للتأهل لمرحلة نصف النهائيات

الجميع ينتظر حلقة Arabs Got Talent اليوم لانها اخر فصه لاختيار المواهب فى انتظار ظهور مواهب فوق العادة، سنتابع معكم البرنامج مباشرة كما سوف نضيف رابط الحلقة على شاهد نت فتابعنوا.