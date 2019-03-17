مواعيد مسلسل” أبو جبل” رمضان 2019… يتألق النجم مصطفى شعبان في أبو جبل رمضان القادم...

الان مسلسل ” أبو جبل” رمضان 2019، يطل علينا النجم ” مصطفى شعبان” في موسم الرمضاني هذا العام، بعد النجاح الساحق في مسلسل ” أيوب” رمضان 2018، والذي أظهر نجوميته وقدرته على دخول المنافسات الرمضانية المثيرة بكل قوة، لذلك قرر أن يعود للمنافسة مرة أخرى من خلال المسلسل الجديد ” أبو جبل” حيث يشاركه كوكبة من نجوم الفن.

أخبار وكواليس من مسلسل ” أبو جبل”

انتشرت بعض الشائعات بتغيير اسم المسلسل عدة مرات، حيث كان اسمه قبل التصوير” بيت راضي ” إلا أن استقر المخرج والفنان ” مصطفى شعبان” على اسم ” أبو جبل”.

تم تصوير النجم ” مصطفى شعبان ” وهو في المستشفى، وهذه الصور من ضمن أحداث المسلسل، حيث المقرر أنه سيقوم بمشاجرة بينه وبين أحد النجوم في المسلسل، والتي سيتم كشفها من ضمن الأحداث، حيث كانت ترافقه الفنانة عايدة رياض، والتي تشاركه العمل الدرامي.

تم الانتهاء من تصوير نصف مشاهد المسلسل في 12 مارس، إلا أن قرر المخرج ” أحمد صالح” بزيادة ساعات العمل إلى 17 ساعة، حتى يتم الانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المبارك 2019.

فيديو إعلان تشويقي لمسلسل رمضان 2019 أبو جبل:

قصة مسلسل ” أبو جبل”

تدور أحداث المسلسل حول عائلة واحدة وهي بالطبع عائلة أبو جبل، حيث يمر البطل ” مصطفى شعبان” بعدة أزمات، فيقوم بالعديد من الأعمال الخاطئة، والتي جعلته يفقد سيطرته على نفسه، فيواجه الكثير من المشاكل، يدور المسلسل في إطار اجتماعي مشوق.

أبطال ونجوم مسلسل ” أبو جبل”

من خلال أحداث مسلسل أبو جبل، سوف يقوم الفنان القدير ” حسن حسني” بدور والد ثلاث نجوم من بينهم الفنان ” مصطفي شعبان” حيث تم التعاون بينهم من خلال ثلاث مسلسلات قديمة وهي ” مزاج الخير”، “الزوجة الرابعة” وأخيراً مسلسل ” أبو جبل”

سوف نلتقي مع أحداث المسلسل عدة فنانين وفنانات مثل عائشة بن أحمد، نجلاء بدر، عايدة رياض، أنعام الجريتلي، كما يشارك البطولة الفنان دياب، ومحمد على.

المسلسل من تأليف: محمد السيد بشير، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني ” تامر مرسي” ومن اخراج: أحمد صالح.

مستمرين معكم عبر التحديثات، لعرض كافة أخبار كواليس مسلسل الجديد للنجم مصطفى شعبان ” أبو جبل” رمضان 2019.