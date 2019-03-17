بجودة عالية”Ghsoon fi wa7l”| الحلقة 21 شاهد نت ||غصون في الوحل الحلقة 21 ..shahid net| مشاهدة...

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غصون فى الوحل 21

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موعدنا اليوم الأحد مع الحلقة 21 من مسلسل غصون فى الوحل ونستكمل معنا احداث القصه المثيرة وكيف سوف تتصرف غصون مع فواز.

نشاهد اليوم الحلقة الجديدة من غصون فى الوحل لمتابعة انكشاف الأسرار فى حياة غصون وهل يستطيع الحب ان ينقذ غصون من حقدها على زميلاتها السعيدات فى حياتهم وهل تستطيع بدريه الإفلات مما تدبره لها غصون.

بعد زواج فواز من غصون فى الحلقة السابقة، تبدأ غصون فى التعامل مع اولاد فواز وبدرية، وبرغم ان الأولاد لا يحبون غصون لمعرفتهم السابقة بها وهى تبدأ فى التعامل معهم، وترتيب البيت وتمارس مهام الزوجة والأم فهل تنجح غصون فى هذه الدور وتتحول الى ام حنونه.

غصون في الوحل الحلقة 21 ام بى سي

يجمع المسلسل بين فريق عمل مكون من مجموعة مميزة من فنانين وفنانات الكويت المتألقين والذي لهم بصمة ناجحة في تاريخ الدراما الكويتية، ونذكر من بين هؤلاء النجوم الفنانة القديرة “هدى حسين” والتي تمثل جزء كبيرًا من المسلسل والقائم عليه المسلسل وهو دور “غصون” وهى امرأة بالأربعين من عمرها عاشت حياة قاسية جعلت منها امرأة متعجرفة قاسية المشاعر وينعكس هذا علي معاملاتها الحياتية اليومية، ومن بين فريق العمل المميز “محمد الرشيد، أميرة محمد، ريم أحمد، لطيفة المجرن” والعديد من النجوم المتميزين والوجوه الشابة الجديدة.

مسلسل غصون في الوحل للمخرج المميز محمد الشمري الذي يعتبر هذا المسلسل هو خطوة إضافية كبيرة لتاريخه الإخراجي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ:منى النوفلي (مؤلف)

إنتاج “فن الروان” للإنتاج الفنى.

غصون … هدى حسين

غصون تلك المرأة الأربعينية والتى حرمت من الكثير من متع الدنيا، وأصبحت تحقد على زميلاتها فى العمل وتدبر إليهم المكائد وتبحث عن الزواج وبدأت تخرب حياة من حولها بسبب الوحدة والفراغ. هدى حسين هي تلك الممثلة الكويتية الرقيقة والتي قامت بأداء دور غصون بلا إستخدام لا مكياج ولا ملابس حتى تسريحات الشعر، وأصبحنا نعيش مع غصون وهمومها واحيانا نتعاطف معها، واحيانا اخرى نلومها على أفعالها مع زميلتها بدريه وكيف خربت حياتها وهى سعيدة بهذا الخراب تستحق الفنانة هدى حسين كل التقدير على هذه الدور.

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شاهد نت حلقات مسلسل غصون في الوحل 21 MBC

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غصون في الوحل الحلقة 21 MBC

تعرض الحلقة 21 من مسلسل غصون في الوحل علي قناة “ام بي سي”،يوم الاحد 17 مارس 2019، المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة “هدي حسين” تلك المرأة المليئة بالكثير من الكراهية والمشاعر السلبية والتى جعلها إمرأة مليئة بالحقد والكراهية لكل من حولها، والتي ذكرت “هدي حسين” بأن تقوم بهذا الدور لأول مره في تاريخها الفني، وذكرت بأنها شخصية تحتاج للكثير من العمل حتى تستطيع أن تجسدها بشكلا كامل حتى تستطيع أن تصل إلى متابعين المسلسل بجميع العالم العربي.

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موعد عرض مسلسل غصون في الوحل 2019

مسلسل غصون في الوحل بدأ عرض أولى حلقاته في شهر فبراير 2019، حيث يتم عرضه حالياً على شاشة MBC الفضائية من يوم الأحد إلى الخميس خلال الأوقات التالية:

مواعيد العرض بتوقيت السعودية مواعيد العرض بتوقيت القاهرة العرض 05:00 مساءً 04:00 مساءً العرض الاول 02:00صباحاً 01:00 صباحاً العرض الثانى 01:00 مساءً 12:00 ظهراً العرض الثالث

مسلسل #غصون_في_الوحل | دراما امرأة اسمها غصون، تتعرض للعديد من المواقف الحياتية، التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها بالمحيطين حولها، مع التطرق إلى بعض القضايا الآنية التي تهم الناس، بأسلوب درامي شيق ومثير .

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فى انتظار عرض الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل غصون فى الوحل لمتابعة مؤامرات بدريه ضد زملائها فى العمل وخاصتا بدريه وهل سوف تستمر بديه فى هذه الأفعال الشائنة

فى تصريح صحفي للفنانة هدى حسين بطلة المسلسل وهي تقوم بدور غصون فقد أكدت ان هذه اول مرة تقوم بمثل هذه الشخصية وتعتبر هذه الدور نقلة فنية كبيرة في حياتها الفنية، كما أوضحت أن شخصية غصون تجمع كل المتناقضات والمفارقات في حياتها والتي أدت إلى أفعالها الغير سوية مع من حولها.

ماذا سيحدث بعد زواج غصون وفواز احدث مثيرة في الحلقة القادمة

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