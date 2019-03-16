شاهد: الان الحلقة 17 مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة السابعة عشر 17 على النهار دراما …...

الحلقة 17 من البيت الكبير الجزء الثاني وأحداث مثيرة في جو الصعيد، الان مشاهدة مسلسل ” البيت الكبير” الجزء الثاني الحلقة السابعة عشر، Al-Beet Al-Kebeer Part 2 على قنوات النهار المتخصصة، الحلقة “17”من البيت الكبير 2، بعد النجاح الساحق للجزء الأول من المسلسل الدرامي المتميز ” البيت الكبير“، قرر المخرج محمد النقلي بصنع جزء ثاني منه، بعد طلبات كثيرة من الجماهير، وبالفعل تم الاتفاق على عمل الجزء الثاني بناءً على طلباتهم، حيث تم الانتهاء من أعمال المونتاج للجزء الثاني، وبالتالي تستعد قنوات النهار ( الأولى والدراما) لعرض الجزء الثاني للمسلسل البيت الكبير الحلقة 17، لذلك بدأ عرض أول حلقة في يوم 25 فبراير 2019، كعرض حصري على قناة غير مشفرة (مفتوحة)، تابعونا والحلقة السابعة عشر من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني.

مواعيد عرض مسلسل ” البيت الكبير 2″

اسم القناة عرض أول إعادة قناة النهار دراما ( 11:00 مساءً) يومياً ◀️بتوقيت القاهرة. 12:00 مساءً ب◀️توقيت السعودية. الساعة 7:00 صباحاً ◀️بتوقيت القاهرة. الساعة 8:00 صباحاً ◀️بتوقيت السعودية. قناة النهار ONE 7:00 مساءاً ◀️بتوقيت القاهرة 8:00 مساءً ◀️ بتوقيت السعودية الساعة 00:30 منتصف الليل ◀️بتوقيت القاهرة Advertisements الساعة 01:30 صباحاً ◀️بتوقيت السعودية

أحداث مسلسل ” البيت الكبير2″

تدور أحداث المسلسل في محافظة ما في الوجه القبلي، حيث يناقش قضايا درامية متعددة، أهمها قضية صراع المرأة للحصول على حقها في الميراث، بالإضافة إلى تسلط أهالي الصعيد في قضايا الثأر بناءً على رؤية المؤلف الدرامية، والتي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين.

أبطال مسلسل ” البيت الكبير2″

بعد اعتذار عدة فنانين على المشاركة في حلقات الجزء الثاني، تم الاتفاق على دور البطولة للفنان ” مجدي كامل” بديلاً للفنان ” منذر ريحانة” مع ظهور أدوار جديدة في أحداث المسلسل من بينهم الفنانتين ” عبير صبري” و” داليا مصطفي”، مع ظهور متميز للفنانتين ” لوسي” و ” سوسن بدر”، والعديد من النجوم والنجمات وسوف يحصد هذا الجزء نجاح باهر مثلما حصد الجزء الأول وأكثر، مع صناع المسلسل المتميزين

المؤلف ” احمد صبحي

المخرج ” محمد النقلي”.

مشاهدة الحلقة السابعة عشر ” 47″ من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

شاهد الحلقة 47 من مسلسل البيت الكبير الجزء، يتم عرض الحلقة 17 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني يوم السبت 16 مارس 2019،ستتم إضافة الحلقة 17 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، بعد ان يتم رفعها وسيتم تحديث المقال بالحلقة او يمكنك مشاهدتها فى الاوقات المذكور في المقاله وعلى لذا يمكنكم الاحتفاظ بالمقال أو الرجوع اليها.

ترفع الحلقة الجديدة من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني في الأوقات المبينة في الجدول بالأعلى مشاهدة ممتعه من خلال موقعنا عرب فور نيوز.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة عبر أحداث مسلسل ” البيت الكبير2″، لمزيد من الاثارة والتشويق.