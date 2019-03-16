لأول مرة محمد محيى يقدم أغنية بالصعيدى فى ألبومه الجديد

سجل المطرب محمد محيي أغنية صعيدية تحمل اسم مبدئي بعنوان “هرت” ضمن ألبومه الجديد الذي سوف يتم طرحه في الصيف القادم، وتدور قصة الأغنية حول فتاة يتم إرغامها على الجواز إلا إنها تقع في حيرة الاختيار.

الأغنية الصعيدية التي تحمل اسم مبدئي “هربت” من كلمات هاني رجب وألحان مديح محسن وتوزيع محمد العشي، ويحرص محيي في هذه الأغنية على تقديمها بشكل جديد مختلف تماماً عن بقية أعمالة الساقة التي قدمها في ألبوماته السابقة.

من الجدير بالذكر أن آخر ألبوم قدمه الفنان محمد محيي منذ 10 سنوات وكان يحمل اسم “مظلوم”، وتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزيعين في الوطن العربي.