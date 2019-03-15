شاهد.. نانسي عجرم تستنكر الحادث الإرهابي الأليم في نيوزيلندا

استنكرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم الجمعة الموافق 15 من مارس الجاري، في أحد مدن نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 49 شخص وإصابة آخرين.

حيث حرصت عجرم على تقديم التعازي لأهالي الضحايا، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، كاتبة: “إلى متى سيسيطر الإرهاب على عالمنا؟.. إلى متى سيستمر الإجرام والقتل والدمار؟.. قلوبنا مع أهالي الأبرياء الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجدين في نيوزيلندا تزامنًا مع صلاة الجمعة”.

يذكر أن إرهابي مسلح أسترالي الجنسية قام بإطلاق النيران على جميع المصلين داخل مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وذلك أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وأسفر الحادث عن مقتل العديد، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ.