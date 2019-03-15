رابط مشاهدة برنامج أرب جوت تالنت 2019.. رابط شاهد لنت لعرض برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس...

برنامج Arabs Got Talent، يعتبر من أكثر البرامج الترفيهية التي يبحث عنها الكثيرين وينتظر مواعيد عرضها عبر شاشات قناة أم بي سي مصر، حيث أنه قد تم انطلاق الموسم السادس للبرنامج Arabs Got Talent الموسم السادس منذ عدة أسابيع، ويتم عرض البرنامج في مساء كل يوم سبت، ويضم البرنامج الكثير من المواهب من مختلف الجنسيات في الوطن العربي.

ولمشاهدة ومتابعة برنامج أرب جوت تالنت تابعوا معنا من خلال السطور القادمة في ذلك المقال الرابط الرسمي لعرض البرنامج ومواعيد عرضه على شاشة التليفزيون.

مشاهدة برنامج Arabs Got Talent

من المعروف بأن برنامج أرب جوت تالنت يقوم بتقديم المواهب من مختلف دول العالم العربية والعالمية التي لديهم مواهب، ويقدموا تلك الموهبة أمام لجنة التحكيم المخصصة لذلك البرنامج، وتتعدد المواهب أمام لجنة التحكيم سواء بتقديم فقرات سحرية أو غناء أو رقصات جماعية أو فردية أو العاب أكروبات، والكثير من تلك المواهب التي لا تعد ولا تحصى.

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رابط مشاهدة برنامج أرب جوت تالنت

يمكن مشاهدة برنامج أرب جوت تالنت عبر قناة شاهد نت mbc مصر، بدون فواصل إعلانية، ويقدم البرنامج كل من:

الشاب المذيع والمغني السعودي المعروف قصي خضر.

المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد.

أعضاء لجنة التحكيم كل من الفنان المصري أحمد حلمي.

الفنانة نجوى كرم.

الأستاذ على جابر مدير قنوات mbc مصر.

مواعيد عرض برنامج أرب جوت تالنت

يعرض البرنامج عبر قناة mbc مصر يوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

يعرض البرنامج عبر قناة mbc4، يوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

يعرض البرنامج على قناة mbc العراق، يوم السبت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

الحلقة الخامسة برنامج أربز جوت تالنت

سيتأهل باقي المتقدمين إلى مرحلة النصف نهائيات فكونوا على استعداد لمشاهدة حلقة قوية للمواهب المتبقية بين المتسابقين، وهل سيمنح الباز الذهبي لأحد في تلك الحلقة، لنرى معا الحلقة كاملة يوم السبت 16 مارس.