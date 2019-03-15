شاهد.. سعد لمجرد يستنكر حادث نيوزيلندا الإرهابي

استنكر المطرب المغربي سعد لمجرد الحادث الإرهابي الغاشم، الذي شهدته نيوزيلندا اليوم الموافق 15 من مارس الجاري، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، حيث قام إرهابي أسترالي الجنسية بإطلاق الأعيرة النارية عليهم داخل المساجد.

وحرص لمجرد على تقديم التعازي لأهالي الضحايا عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قائلاً: “اللهم ارحم ضحايا الحادث المؤلم بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

يذكر أن الإرهابي قام بإطلاق النيران على جميع المتواجدين داخل المسجد بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل 49 شخص، وإصابة 20 آخرين، من بينهم أطفال ونساء.