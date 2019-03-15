“DMC” “On LiNe “مسلسل ابو العروسة الحلقة 114 الجزء الثاني .. شاهد مسلسل أبو...

قامت قناة “dmc”، بإذاعة الحلقة 114 من مسلسل “أبو العروسة”، للفنانين سيد رجب وسوسن بدر، وتجاوز عدد مشاهدات الحلقة 200 ألف مشاهدة، في أقل من 3 ساعات منذ طرحها عبر القناة الرسمية للمسلسل بموقع يوتيوب، وكان الفنان سيد رجب، روج للجزء الثاني من المسلسل الذي حاز على العديد من ردود الفعل الإيجابية، ونسب مشاهدة عالية.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى.

وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال .

الحلقة كاملة من هنا

مسلسل أبو العروسة، بطولة ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.

– موعد عرض أبو العروسة 2 على قناة “dmc”

العرض الأول : 8 مساءاً.

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الإعادة الأولى: 3 بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.

– موعد عرض “أبو العروسة 2” على قناة “dmc دراما”.

العرض الأول: 11 مساءاً.

الإعادة الأولى: 9 صباحًا.

الإعادة الثانية: 3 مساءاً .