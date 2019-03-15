منى ذكي تنشر صورة لها برفقة ياسمين عبد العزيز وحلا شيحة: “قلبي يارب”

نشرت الفنانة منى ذكي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، تجمعها بالفنانة ياسمين عبد العزيز وحلا شيحة.

وكتبت منى ذكي على الصورة موجهة حديثها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة: “قلبي يارب” وأيضاً أشارت إلى الفنانة حلا شيحة معلقة: “سعيدة إني شوفتك”.

والجدير بالذكر أن منى ذكي شارك الفنان أحمد السقا في فيلم “3 شهور”، وفي الوقت الحالي يواصل فريق العمل بالتحضيرات، ويشاركهم البطولة الفنان محمود حميدة، ظافر العابدين، انتصار، خالد الصاوي، روجينا، سارة سلامة، ومن إخراج محمد سامي.