بالفيديو.. “بتستقوى” لـ سمية الخشاب تتخطى حاجز الـ 31 ألف مشاهدة على...

استطاعت أغنية “بتستقوى” للفنانة سمية الخشاب، تخطي حاجز الـ 31 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بحوالي 24 ساعة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “بتستقوى” من كلمات هشام صادق، ألحان سمية الخشاب، توزيع محمد عباس، وقام بإخراج الكليب جميل المغازي، حيث طرحت سمية الخشاب الأغنية لتحارب العنف ضد المرأة، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد المرأة العالمي.

والجدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “بحبك وأنا كمان”، “حين ميسرة”، “خيانة مشروعة”، مسلسل “كيداهم”، “الحقيقة والسراب”، “عائلة الحاج متولي”، “الحلال”، وغيرها من الأعمال الناجحة.