موعد وأسعار تذاكر حفلة” تامر حسني”

يقيم نجم الجيل المطرب “تامر حسني” حفل غنائي بأكاديمية الدلتا بالمنصورة .

ومن المقرر أنه تم تحديد موعد الحفل ليكون يوم 28 مارس المقبل، ويقوم فريق العمل الخاص بالفنان تامر حسني بالإعداد والتنسيق للحفل في الفترة الحالية.

أسعار تذاكر حفلة تامر حسني

وعن أسعار تذاكر الحفل فقد تم تقسيم التذاكر إلي نوعين تذكرة Vip بسعر 500 ج، وتذكرة عادية بسعر 300ج.

وكان الفنان تامر حسني قد قام مؤخراً بطرح فيديو كليب لأغنيته “ناسيني ليه “وقد حقق ملايين المشاهدات على “اليوتيوب” فور عرضه ونجاح وانتشار واسع بين محبي ومتابعي “تامر” في كل مكان.