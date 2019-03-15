شاهد.. نجوم الفن يهنئون مصطفى خاطر في عيد ميلاده

حرص مجموعة من الفنانين ونجوم الفن على تهنئة الفنان ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر “أوس أوس” عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” صورة له برفقة خاطر، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانت طيب يا كريم شانتيه الفن”، وانهالت التعليقات على المنشور متنيين لهما دوام النجاح واستمرار علاقة الصداقة القوية.

كما حرص الفنان محمد أنور على تهنئة زميله خاطر في عيد ميلاده، حيث نشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “كل سنة وانت طيب ياحبيبي وعقبال مليون سنة.. وربنا يكرمنا السنة دي في المسلسل يا رب، ويدينا على قد تعبنا إن شاء الله”.

يذكر أن مصطفى خاطر يشارك في رمضان المقبل 2019 من خلال بطولة مسلسل “طلقة حظ”، ويشارك في البطولة كلاً من آيتن عامر، محمد أنور، إنعام سالوسة، أحمد ماهر، ميرنا نور الدين، ومن تأليف إيهاب بليبل، وللمخرج أحمد خالد أمين.