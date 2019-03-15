رابط “أرب جوت تالنت 2019” الموسم السادس الحلقة 5|شاهد نت Arabs Got Talent الحلقة الخامسة برنامج...

يعتبر من أول البرامج المتخصصة في المواهب، عُرض لأول مرة على قناة MBC4، وذلك يوم 14 يناير عام 2011، وإلى الآن يقوم بتقديم مختلف المواهب من جنسيات مختلفة بالوطن العربي، سوف نستعرض معكم تفاصيل برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، ومواعيد عرض البرنامج، من خلال موقع ” عرب نيوز”، ضع المقالة بالمفضلة ليك ليصلك كل ماهو جديد.

واليوم سوف نساعدكم في الحصول على رابط مشاهدة Arabs Got Talent، Shahid.net ،الحلقة الخامسة، وهومن البرنامج الأكثر شهرة في الوطن العربي، وقد حصل على نسبة مشاهدة عالية على مدار عرض مواسمه، و يعتبر من أنج وأهم البرامج الترفيهية ، التي يتابعها الجمهور العربي في العالم .

فريق عمل برنامج Arabs Got Talent االموسم السادس

فريق تقديم البرنامج والتعليق:

** المذيعة اللبنانية: ريا أبي الراشد

** المذيع السعودي: قصي خضر

فريق لجنة التحكيم هم:

**علي جابر

**نجوى كرم

**أحمد حلمي

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القنوات الناقلة للبرامج وتوقيت بثها