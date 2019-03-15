مسلسل أبو العروسة الحلقة 112 الجزء الثاني “حصريًا– مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

مسلسل أبو العروسة الحلقة 112 الجزء الثاني، تدور فعاليات مسلسل أبو العروسة حول مشاكل أسرية تحدث في معظم البيوت المصرية بين الأبناء والآباء، وتلك المشاكل تحدث نتيجة اختلاف وجهات النظر بين الأجيال والتطورات الكبيرة التي حدثت في المجتمع المصري، والمسلسل تدور أحداثه حول الطبقة الوسطى من مجتمعنا والتحولات التي حدثت للموظف المصري البسيط هو وزوجته الموظفة في أحدى المؤسسات الحكومية عندما تزوجت ابنته الكبرى الدكتورة، والتغيرات التي حدثت بالفترة الأخيرة.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني، ومن خلال موقع عرب فور نيوز سوف ننشر لكم أخر تطورات أحداث المسلسل والمشاكل التي تحدث لعائلة أبو العروسة بالتفصيل بالحلقة 112، وسنعرض عليكم مواعيد عرض المسلسل على قناة دي إم سي dmc.

مسلسل أبو العروسة الحلقة 112 الجزء الثاني

سنتعرف عن أحداث المسلسل بعد ما حدث وعرف داود بأن زوجته الثانية لها علاقة بما حدث في تسريب الفويسات بين الأهل والأصدقاء، وتتوالى الأحداث المشوقة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني.

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سنتعرف في حلقة اليوم ماذا سيفعل داود بعد ترك المنزل بناء على طلب زوجته وفاء، وما رد فعل وفاء زوجته على ما حدث، وماذا تفعل عايدة في مرضها وهل ستصارح عبد الحميد بحقيقة مرضها، تابعونا اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني على قناة dmc

مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني يعُرض على قناة دي إم سي dmc من يوم السبت لـ يوم الأربعاء في المواعيد التالية:

العرض الأول لمسلسل أبو العروسة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الإعادة الثانية للمسلسل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني على قناة dmc دراما

مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني يعُرض على قناة دي إم سي dmc دراما من يوم السبت لـ يوم الأربعاء في المواعيد التالية:

العرض الأول لمسلسل أبو العروسة في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الإعادة الثانية للمسلسل في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

والجدير بالذكر، بأن المسلسل من بطولة الفنان سيد رجب “الأب”، والأم الفنانة “سوسن بدر”، وكوكبة من الفنانين ولاء الشريف، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، محمد عادل، نرمين الفقي، محمود حجازي، ديانا هشام، كارولين عزمي، والعديد من نجوم الشباب الصاعدة، والمسلسل من تأليف هاني كمال، ومن إخراج كمال منصور.

مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني الحلقة 108

يعرض مسلسل أبو العروسة الحلقة 108 الموسم الثاني اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة دي إم سي dmc للعرض الأول، وسنتعرف على الأحداث الجديدة عقب انتشار الفويس الخاص بـ داود الدليل على خيانته لزوجته وفاء.