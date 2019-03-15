” Shahid.net “غصون في الوحل” المسلسل الكويتي غصون في الوحل الحلقة 21 الموسم الأول | شاهد مسلسل...

مسلسل غصون في الوحل، مسلسل كويتي، تم عرضه في 17 فبراير 2019 ، وهو من بطولة الفنانة هدى حسين، وتدور أحداث مسلسل “غصون”، حول أن غصون تكون شخصية حاقدة وتجسدها هدى حسين، وهي امرأة أربعينية تتصف بالحقد وتعاني من عقد نفسيّة كثيرة، فتحوّلت إلى إنسانة مشاغبة في التعامل مع الآخرين، وهذا ما ينعكس سلباً على حياتها وكثيرًا ما تتعرض للعديد من المواقف الحياتية، التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها في كل الأشخاص المحيطة بها، وهي رئيسة قسم الموظفات في إحدى الوزارات ، وتخرج كل عقد النقص لديها على الموظفات التي تتعامل معهما ، فهي تربت ونشأت بدون وجود رجل في حياتها .

ممثلون مسلسل غصون في الوحل:

هدى حسين تجسد شخصية (غصون)، محمد الرشيد يجسد شخصية (خالد)، فوز الشطي تشخص شخصية (بدرية)، لطيفة المجرن تجسد شخصية (شريفة)، ريم ارحمة وتجسد شخصية (روان)، أميرة محمد تجسد شخصية (ابتسام)، عبد الله الطراروة يجسد شخصية (فهد)، عبد الله السيف يجسد شخصية (فواز)، محمد الرشيد يقوم بدور (خالد)، سارة القبندي تقوم بدور (الهام)، علي الحسيني يقوم بدور (ناصر)، محمد المنيع يجسد شخصية (والد ابتسام وإلهام)، محمد الوادي يقوم بدور (فارس)، أحمد الهزيم يكون (زوج شريفة)، شهد سلمان تكون (والدة فواز)، سارة الراشد تجسد (عذاري طفلة بدرية)، محسن الحداد يجسد (مبارك طفل بدرية)، عبد العزيز يجسد (مشاري طفل بدرية) .

شاهد مسلسل غصون في الوحل الحلقة 21 من هنا

وفي الحلقات السابقة غصون في الوحل..

بدأت غصون تواجه مشاكل في زواجها من فواز بينما استفزتها بدرية بأخبار قرب زواجها من خالد فقررت إفساد هذا الزواج بمؤامرة جديدة.

ونشاهد اليوم الحلقة الجديدة من غصون فى الوحل لمتابعة انكشاف الأسرار فى حياة غصون وهل يستطيع الحب ان ينقذ غصون من حقدها على زميلاتها السعيدات فى حياتهم وهل تستطيع بدريه الإفلات مما تدبره لها غصون

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ويعد غصون في الوحل من أهم ما يشاهده الجمهور العربي الآن، ومن المنتظر أن يتابع مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20 كل جماهير الوطن العربي والخليجي.

مواعيد عرض مسلسل غصون في الوحل

يتم بث وعرض حلقات مسلسل غصون في الوحل يومياً عبر شاشة عبر mbc ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

العرض الأول: 4 عصراً

إعادة العرض: الواحدة صباحاً

إعادة العرض الثاني: 12 ظهراً

شاهد الحلقة 21 من هنا