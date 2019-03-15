هنا مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 46 – “عرض مستمر” الفضائية المتجددة...

أصبح مسلسل البيت الكبير، من أحد وأهم وأنجح الأعمال الدرامية المصرية التي تم اطلاقها مؤخرا في مصر، وحقق مسلسل البيت الكبير نجاحاً كبيراً منقطع النظير، وأصبح له جمهور وشعبية كبيرة واسعة، لذلك فقد تم عمل مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني جزء 2، وفي مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني تتابع الأحداث وتزداد حدة الصراعات بين الأخوة وبعضها على تقسيم الميراث، نتابعه معكم من خلال معرفة تفاصيل الحلقات.

سنكشف في هذا التقرير كل ما يهمكم حول مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني وكذلك كل حلقات مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني فور عرضها مباشرةً، فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد حول مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، كما سنسعد بتلقي كافة أسئلتكم واستفساراتكم حول المسلسل.

مسلسل البيت الكبير

تدور أحداث العمل بين صعيد مصر والقاهرة، حول عائلة تتكون من شقيقين: «عبد الحكيم» الأخ الكبير الذي يسكن في بيت العائلة في الصعيد، والذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير، وزوجته «جبرية» التي تؤدي دورها الفنانة سوسن بدر، والشقيق الأصغر «عبد الله» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد صيام، وزوجته «كريمة» التي تقوم بدورها الفنانة لوسي، والتي اتخذ «عبد الله» قرار الزواج منها، رغم معارضة ورفض والده، فيطرد من الصعيد ويعيش مع زوجته وبناته الثلاث في القاهرة، وتواجهه أزمة مالية تضطره لمطالبة شقيقه «عبد الحكيم» بميراثه، لتزيد حدة الصراع بين الأخوين وتتابع الأحداث.

مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

مسلسل البيت الكبير هو مسلسل مصري يجسد الدراما الصعيدية بوجود عائلة صعيدية كبيرة ضمن المنزل ويناقش قضايا الصعيد المعروفة من الميراث والثأر واضطهاد المرأة وسيطرة الرجال، فهو تناول المشاكل الاجتماعية التي نسمع عنها في الصعيد وكان مسلسل البيت الكبير الجزء الأول من تأليف أحمد صبحي و اخراج محمد النقلي بطولة منذر رياحنة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ولقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وأحمد صًيام، وطارق صبري، وكان الفنان أحمد بدير قد أعلن عن عدم حضوره في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “البيت الكبير”، بسبب توقّف دوره لتغيّر الأحداث، وأعرب بدير عن رغبته في الالتحاق بالجزء الثاني، لولا أنّ الأحداث تفرض غيابه، متمنيًا النجاح لكل فريق العمل، وأن يحقق الجزء الجديد النجاح الملحوظ نفسه الذي حققه الجزء الأول.

مواعيد عرض مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

مواعيد مسلسل البيت الكبير على النهار دراما تعرض قناة النهار دراما مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني يوميا من السبت للأربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً و يعاد مرتين في اليوم:

الاعادة الاولى:السابعة صباحاً

الاعادة التانية: الثالثة بعد الظهر

مواعيد مسلسل البيت الكبير على النهار one تعرض قناة النهار one المسلسل المصري البيت الكبير يوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة السابعة مساءاً ويعاد في نفس اليوم الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

مواعيد مسلسل البيت الكبير على التليفزيون المصري تعرض القناة المصرية التلفزيون المصري القناة الاولى المسلسل المصري يوميا من السبت للاربعاء بحسب توقيت مصر في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً ولا يوجد اعادة للمسلسل المصري البيت الكبير على القناة المصرية القناة الاولى.

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رابط مشاهدة مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

سوف نوافيكم بفيديو مشاهدة الحلقة 43 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني فور عرضها فتابعونا، وإليكم الحلقة 42 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني .

وسوف نوافيكم بباقي الحلقات تباعاً، فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة يصلكم كل جديد.

يمكنكم مشاهدة الحلقة 43 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني من هنا الآن يمكنكم متابعة مسلسل البيت الكبير الجزء 2 الحلقة 44

الأن يمكنكم متابعة مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 45

نتابع اليوم تفاصيل الحلقة الجديدة من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 46، التي ينتظرها الكثير، تابعونا لتكونوا أول من يشاهد حلقة مسلسل البيت الكبير جزء 2 حلقة 46، حيث سنكون أول من يضع رابط مشاهدة الحلقة لحضراتكم.

الأن يمكنكم مشاهدة مسلسل البيت الكبير الجزء 2 الحلقة 46