بث حصرى مسلسل قيامة أرطغرل dirilis 139 | “أرطغرل يُجبر ألينجاك على قبول شروطه” مفآجات...

يبحث الكثيرون في هذه الآونة عن تردد قنوات بث حصرى مسلسل قيامة أرطغرل dirilis ، وارطغرل 139 عبر موقع النور ، ارطغرل 139 مترجم عبر قناة تي آر تي، ومشاهدة الحلقة 139 قيامة ارطغرل أونلاين، كل هذا وأكثر حيث يتصدر محركات البحث في جوجل مصر والعديد من الدول العربية هذا المسلسل الشهير، بعد أن حقق مسلسل قيامة ارطغرل التركى أعلى نسب المشاهدات سواء على قناة trt التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل بشكل حصري أو على موقع النور الذى يعرض الحلقة الجديدة ارطغرل كل أسبوع لمتابعيه ليتمكنون من مشاهدة الحلقة 139 قيامة ارطغرل أونلاين مترجمة باللغة العربية كما يبحثون أيضًا عن تردد القنوات الناقلة لمشاهدة أرطغرل 139 عبر قناتي دعوة واليرموك، وقد تتطورات الأحداث فى الحلقة 139 مسلسل ارطغرل الجزء الخامس ونالت إعجاب الكثيرون من عشاق متابعة المسلسل، لذلك نقدم في هذا المقال تردد القنوات الناقلة لمشاهدة أرطغرل 139 وأخر الأحداث التى وردت في الحلقة الجديدة ارطغرل هذا الأسبوع.

بث حصرى مسلسل قيامة أرطغرل dirilis 139

اسم القناة التردد القمر قناة تي آر تي التركية 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك الناقلة لأرطغرل 139

التردد 11678 أفقي 27500

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دعوة الناقلة لأرطغرل 139

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

بث حصرى مسلسل قيامة أرطغرل dirilis 139

يبحث الكثيرون عن تردد القنوات المالكة لنقل وإذاعة ارطغرل 139 وذلك لمتابعة المسلسل التاريخي الشهير قيامة ارطغرل ولمعرفة آخر الأحداث التى طرأت على مملكة ارطغرل ومهاجمته للمغول وخاصة مع وصول الأحداث لذورتها ومحاولات ارطغرل شاه فى حلقات الجزء الخامس مسلسل ارطغرل من أن يثبت لإييلغي أنه لي له ليس له علاقة في قتل أبيها وتحرير ابنه بعد سجنه في القلعة، وبعد ذلك زادت الصراعات وبات يتحدث كل متابعة المسلسل على وفاة ارطغرل وانتشرت صوره على صفحاتهم على موقع الفيس بوك وبالتالي فأن الكثيرون يتابعون أحداث قيامة ارطغرل الجزء الخامس ويتنظرونها كل أسبوع بشغف شديد.

القنوات الناقلة لـ ارطغرل 139 الجزء الخامس:

القناة التركية “تي آر تي” قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن Advertisements

الجدير بالذكر أن مشاهدة الحلقة 139 قيامة ارطغرل يم بثها يوم الأربعاء على قناة trt فهى القناة الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس بشكل حصري، وبعدها تداول متابعى قيامة ارطغرل الحلقة الجديدة على أونلاين مترجمة باللغة العربية وحاليًا تحتل مشاهدة الحلقة 139 قيامة ارطغرل المرتبة الأولى في المسلسلات التركية وسط توالى الأحداث والصراعات على مملكة ارطغرل شاه.

وتعاد الحلقة 138 ارطغرل مساء الخميس علي قناة اليرموك الأردنية بعد أن يتم اذاعتها الأربعاء على قناة تي ار تي التركية.

بث حصرى مسلسل قيامة أرطغرل dirilis

يقوم موقع النور بترجمة الحلقة 139 بعد ساعتين من عرضها على قناة تي آر تي التركية، ويتم رفعها بشكل مباشر عبر الموقع، حيث تشهد حلقات المسلسل متابعة كبيرة فور نزولها حو العالم.

أبطال مسلسل أرطغرل 139

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 139 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

الإعلان الثاني من ارطغرل 139