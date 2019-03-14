من هنا| شاهد الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل كاملة مترجمة موقع النور صورة واضحة Diriliş Ertuğrul 139...

مشاهدة الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة وأحداث غير متوقعة.

أحداث الحلقة 139 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

بداية الحلقة 139 من ارطغرل، قام ارطغرل بتسليم السلطان السلجوقي كيكاوس إلى بركة خان لضمان حمايته ودعمه ضد المغول، وذلك بعد أن نجحت خطته في استعادة سوغوت من بيبولات وتحرير السلطان كيكاوس من قبضتهم.

قام الباسيتي بخطف سليمان ابن أخ ارطغرل ليخبره بمكان الرسالة التي كان سيذهب بها إلى أبيه جوندودو ويخبره بمحاصرة المغول لهم، إلا أن سليمان أبى أن يخبره عن الرسالة رغم التعذيب وضحى بحياته فداءاً لأبيه وقبيلته.

كان سليمان قد وضع الرسالة على ظهار الحصان وضربه لينطلق إلى محاربي ارطغرل لعلهم ينقذوه أو يعود إلى سوغوت، ولكي يعلم أرطغرل أن الرسالة لم تصل إلى جوندود.

عثر مارغان على الرسالة لأنه قوي في تتبع الآثار، وعندما علم بيبولات اختطفه أيضاً وأخذ منه الرسالة التي احرقها اليجناك بعد أن قرأ ما بها، ثم قام بجلد مارغان، أيضاً قتل الباسيتي سليمان وهو يعتبر أول رد فعل له على اصابه محاربه ينال من قبل محاربي ارطغرل.

تصاب سالجان بغصة في قلبها فتعلم أن ابنها قد أصابه مكروه، وعندئذ تنفذ سيرما طلب السماح منها بناء على طلب أخيها كي لا تثير الشكوك حوله.

بعد أن فشل اليجناك في جميع المهام التي أُسندت إليه من استعادة الصندوق وكيكاوس، يذهب إلى ارطغرل ليسأله لماذا فرض سيطرته على سوغوت ولم ينفذ الإتفاق الذي بينهما، فيخبره أرطغرل بأن العدالة تعيد وضع كل شئ في المكان الذي يستحقه.

يدخل المحاربين على ارطغرل ويخبروه بأمر جثة سليمان، ويقع الخبر كالصدمة على سالجان، ويعتذرمنها ارطغرل لعدنة قدرته على حمايته، فتقول له بحدة أن هذا ليس وقت الإعتذار بل وقت الإنتقام.

اخفق المغول في اختبار الصندوق الذي وضعه لهم ارطغرل، وقد قام أورانوس بوضع الصندوق لأرطغرل ويخبره بأن المغول قد فتحوه بدون مفتاح، يعود زاغنتوش مرة أخرى للظهور والتجسس على ارطغرل ولكن ويده محروقة جراء فتح الصندوق.

يكتشف أرطغرل خيانة زاغنتوش بعدما يسأله عن سر إصابة يده فيقول له أنه قد تعرض لإصابة في المطبخ، فيأمر بتتبعه من جديد ثم يضع خطه لإيقاعه وأورانوس.

يقوم دراغوس بخنق أورانوس ويخبره بأن الإتفاق الذي بينهم قد أصبح لاغياً، لأن قلعة ليفكه ومن فيها أصبحوا هدفاً لأرطغرل والذي قد يقوم بالهجوم عليهم وفتحها في أي لحظة.

قبل أن يقتل بيبولات سليمان يكشف له عن وجهه الحقيقي وجه الباستي ويخبره بأن من يرى الوجه الحقيقي له لا يعيش، وبعد قتله يكتب اسمه بالدم على جدران المغارة ظناً منه أن ذلك سيبعد التهمة عنه.

يعود حصان سليمان إلى ارطغرل فيذهب ومحاربيه للبحث عنه ويصلون إلى المغارة ويشاهدون كلمة الباسيتي إلا أن ذلك لن يخدع ارطغرل، يربط ارطغرل الأحدث فأكثر شخص بينه وبين سليمان عداء هو بيبولات وأكثر أعداء جوندودو هو الباستي والذي كان برفض العفو عن سليمان هو بيبولات كما أنه لا توجد مصلحة لأليجناك في خلق عداوة مع ارطغرل قبل أن يحصل على مراده، لذا يتأكد ارطغرل أن بيبولات هو الباستي وهو من قتل سليمان.

فأبرز أحداث الحلقة 138 هي نهاية سليمان واكتشاف الباسيتي، وهو ما يعني أن حلقة اليوم دامية ومثيرة، مع استمرار انتظار انتقام سيرما من ابيليغي وسالجان.

مشاهدة الحلقة 139 قيامة ارطغرل ( كاملة مترجمة)

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

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يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 140 قيامة ارطغرل