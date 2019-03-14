مشاهدة الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب وقناة trt التركية بالترجمة الحصرية شاشة كاملة واضحة...

مساء الأربعاء من كل أسبوع هو موعد إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهروة ومتابعة “قيامة ارطغرل” ويبحث الكثيرون عن فيديو الحلقة الجديدة 139 من الجزء الخامس، لمشاهدتها أونلاين بالترجمة الحصرية من موقع النور وقناة trt التركية، حيث يبدأ العرض الأول مساء الأربعاء عليها تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ثم على باقي القنوات الأخرى الحاصلة على حق النشر مساء الخميس وهي قنوات اليرموك ووطن وغيرها، وينشر “عرب فور نيوز” رابط الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 والتي يمكن مشاهدتها الآن بشكل مباشر من خلال الروابط المباشرة والفعالة بنسبة مائة بالمائة بالأسفل والإستمتاع بمشاهدة المسلسل التركي المميز “قيامة ارطغرل” وماذا سيحدث في حلقة اليوم مع القائد ارطغرل شاه وكيف سيقوم بحماية مملكته من الأعداء المتربصين به في كل مكان.

مشاهدة الحلقة 139 قيامة ارطغرل من هنا

تفاصيل الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

عنوان الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل اليوم: كشف الباسيتي ونهاية بيبولات.

تشويق واثارة تشهدهما الحلقة بعد أن نجح ارطغرل في انقاذ السلطان العثماني كيكاوس من جديد وأرسله إلى بركة خان لضمان حمايته وبعده عن المغول.

خطف بيبولات سليمان ليحصل منه على الرسالة التي كان في طرقه لإيصالها لغوندودو ليخبره بمحاصره المغول لهم

بعد تعذيب سليمان ليخبره بيبولات المتخفي بشخصية الباستي، عن مكان الرسالة ورفضه ذلك وايثاره انقاذ أبيه وقبيلته عن حياته، يقتله الباسيتي ويكتب أسمه على جدران المغارة ليخفي الشكوك عنه

يصل خبر مقتل سليمان إلى سالجان والتي كانت قد أحسن بالغصة في قلبها بعلمت أن ابنها قد أصابه مكروه، ويعتذر منها ارطغرل، فتخبره أن هذا وقت الإنتقام.

اليجناك يذهب إلى ارطغرل ويسأله عن أسباب خرق الإتفاق وسيرطته على سوغوت، فيخبره بأن العدالة دائماً ما تضعه كل شئ في النهاية في مكانه الصحيح، وعندما يصل إليه خبر مقتل سليمان يذهب مسرعاً إلى بيبولات ليخبره بحقيقة ما حدث.

يكتشف ارطغرل خيانة ذاغنتوش بعد أن وجد في يده آثار الحرق جراء فتح الصندوق، فيأمر بتتبعه لكشف أورانوس ودراغوس والذي يفهم أن قلعته أصبحت مهددة بهدوم ارطغرل في أي لحظة.

يحرق اليجناك الرسالة التي كانت مع مارغان بعد أن يجلده، ويتضح من الرسالة أنها تحتوي على كلمات مغولية وقد تكون رسالة من هولاكو إلى اليجناك مع توقعات بأن يكون ارطغرل قد استبدلها لعلمه أنها ستصل إلى اليجناك في النهاية.

الحلقة 139 أرطغرل كاملة قناة trt 1 من هنا

الحلقة 139 (قيامة ارطغرل) كاملة مترجمة

بث مباشر قيامة ارطغرل من هنا قناة trt 1.

رابط مشاهدة الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من موقع النور من هنا

يرجى الملاحظة أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 139 مساء الأربعاء 13 مارس، على أن يتم وضع فيديو الحلقة بالترجمة العربية بعد انتهاء الحلقة مباشرة، حيث تشهد أحداث حلقة الليلة الكثير من الصراعات والتي تجذب المشاهدين للمسلسل التركي ارطغرل الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

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الإعلان الأول للحلقة 140 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 140 ارطغرل الأكثر اثارة

مزيد من الأحداث والتفاصيل المتصارعة التي تشهدها أحداث المسلسل التركي الأشهر “ارطغرل” خلال الحلقات المقبلة، خاصةً بعد أن نجاح أرطغرل في استعادة السلطان كيكاوس وفرض سيطرته على سوغوت، واختطاف سليمان وقتله من قبل بيبولات وبعدها يربط ارطغرل الأحداث ويكتشف أنه هو نفسه الباسيتي، ويحرق اليجناك الرسالة ويبدأ عهد جديد من الصراع مع ارطغرل بعد اكتشاف معظم الحقائق وما فيها من خيانة زاغنتوش وتهديد قلعة فيلكه عقب نقض الإتفاق، حيث يتم عرض الحلقة 138 قيامة ارطغرل، داخل المقال مباشرةً مع توقيت عرضها على قناة trt1 التركية وذلك مساء الأربعاء 13 مارس.

ينتظر عشاق مسلسل “ارطغرل” الساعات المقبلة لعرض الحلقة 139 التي طال انتظارها خاصةً بعد التسويق والإثارة التي انتهت بهما الحلقة 138 من ارطغرل، فيُعرض المسلسل في تمام السابعة من مساء الأربعاء على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، وفي تمام الثامنة بالترجمة الحصرية من موقع النور، على أن ننشر رابط الحلقة في نفس لحظة عرضها عن طريق رابط البث المباشر من قناة trt 1 التركية.

ارطغرل الحلقة 139، وما شهدته من اثاره وتشويق شديدن جعلت الكثيرون يتسائلون عما قد يحدث في أحداث المسلسل التاريخي الشهير خلال الحلقات المقبلة، وهو ما أوضحه إعلان الحلقة 140 من المسلسل والذي تم وضع الفيديو الخاص به خلال الروابط بالأعلى، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع في سوغوت ويحاول ارطغرل انقاذ قبيلته من الأعداء المتربصين، تابعوا ارطغرل كل أربعاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يتم وضع الرابط اللشاهدة المباشرة من قناة trt 1 التركية وبالترجمة الحصرية من موقع النور.