فيديو الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب الآن live HD من موقع النور مترجم alnoor tv جودة عالية...

مشاهدة الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير برابط مباشر من موقع النور وقناة trt 1 التركية مترجم باللغة العربية، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل عرض الحلقة 139 من المسلسل والتي تشهد مزيد من الأحداث والصراعات مع قرب نهاية المسلسل خلال الجزء الخامس والأخير الحالي، فإن تصارع أحداث المسلسل التاريخي الهام يجعل الكثيرون يبحثون عن الحلقة 139 وأسباب تأجيلها والموعد الجديد لعرضها، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول بعد فرق ارطغرل سيطرته على سوغوت واستعاد السلطان السلجوقي كيكاوس والي قام بإرساله إلى بركة كان، ويبرز دور الباستي خلال حلقة الليلة حيث قتل سليمان بعد رفضه إخباره بمكان الرسالة التي كان يوصلها إلى أبيه غوندود، ويكون أول انتقام له رداً على اصابة محاربه ينال، وتقرر سالجان الثأر لقاتل أبنها، بينما يكتشف ارطغرل سر زاغنتوش بعد أن وجد أثر الحرق من فتح الصندوق على يده والذي كان ارطغرل قد أرسله إلى المغول كمصيدة لهم وبعد أن تم حرقه اختفى ما به من معالم، ويقوم بيبولات باختطاف مارغان ويجلد اليجناك بعد أن يحصل منه على الرسالة ويحرقها.

مشاهدة الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تشهد الحلقة 139 من مسلسل ارطغرل، مزيد من اشتداد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول، حيث يظهر الباستي وهو الدور الخفي الذي يلعبه بيبولات ويقتل سليمان، ويعثر مرغان على الرسالة التي كان سليمان قد وضعها على ظهر الحصان وضربه لينطلق إلى ارطغرل ليعلمه أنه لم يسلم الرسالة وليذهبوا لإنقاذه، يذهب اليجناك إلى ارطغرل بعد فشل في كل شئ من المحافظة على كيكاوس واستعادة الصندوق وخروج سوغوت من بيد يديه، ليسأل ارطغرل عن اسباب مخالفته الإتفاق فيقول له ارطغرل أن العدالة تعيد وضع كل شئ في المكان الذي يستحقه، ومفاجأة قتل سليمان ستكون قوية على القبيلة بأكملها وسالجان خاصةً والتي تحزن بشدة وتقرر البحث عن قاتل أبنها والإنتقام، حينئد تبدأ سيرما في عقد الصلح معها بناء على طلب أخيها لكي تصرف عنه الشكوك حولها، في الوقت الذي يستمر فيه ارطغرل في تنفيذ الخطط ضد المغول ومنها ارسال كيكاوس إلى بركة خان لضمان حمايته ودعمه، ويكون الصندوق الذي وضعه ارطغرل امتحان الخيانة للمغول والذي فشلوه فيه بالتأكيد وأصبح واضحاً لأرطغل خيانة زاغنتوش بعد أن شاهد أثر اصابته بالحرق من فتح الصندوق في يده.

الآن الحلقة 139 ارطغرل ( كاملة مترجمة)

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 139 وتردداتها

القناة التردد قطر QATAR نايل سات – 10719 رأسي 27500 قطر QATAR سهيل سات – 11604 رأسي 27500 اليرموك نايل سات – 11678 أفقي 27500 TRT 1 التركي – 11054 رأسي 3000 وطن نايل سات – 11012 أفقي 27500 الشرق نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500 دعوة نايل سات – 10727 أفقي 27500 فور شباب نايل سات – 11316 أفقي 27500

موعد عرض مسلسل أرطغرل

الثامنة من مساء كل أربعاء بتوقيت تركيا والسعودية.

السابعة بتوقيت القاهرة.

الحلقة 139 كاملة قناة trt 1 الآن بث مباشر من هنا

أبطال مسلسل ارطغرل

الإسم في المسلسل اسم الممثل أرطغرل إنجين ألتان دوزياتان حليمة خاتون إسراء بيلقيتش الأم هايماه هوليا دارجان سليمان شاه سردار غوكهان كآن تاشانار غوندوغدو أخ أرطغرل سلجان هاتون ديدم بالتشين محي الدين بن عربي عثمان سويكوت ديلي دمير محمد شفيق بدور آيكيز هانديه سوباشي تورغوت آلب جنكيز جوشكون بامسي باي ريك نور الدين سونماز دوغان آلب جافيت تشاتين جونر آفشين باي تورجوت تونتشالب عبد الرحمن جلال آل كلاوديوس” أو “عمر رشاد ستريك تيتوس سيردار دينيز نوريان باريش باجي استاذ سيمون لبيب جوكخان فاسيليوس تشاداش أونور أوزتورك استاذ عزام ليفينت أوكتيم

الحلقة 139 قيامة ارطغرل موقع النور من هنا

مسلسل قيامة ارطغرل، مسلسل تركي شهير حصد أكبر نسب مشاهدة في العالم العربي، ويتزايد البحث عليه يومياً بإستمرار لمتابعات حلقات الجزء الخامس منه، خاصةً بعد الإثارة والتشويق التي تشهدها أحداث المسلسل المتصارعة حلقة بعد الأخرى، وهو ما جعل الملايين من المشاهدين يحرصون على متابعة حلقاته بإستمرار من خلال القنوات الناقلة ويبدأ العرض الأول على قناة trt 1 التركية وعلى موقع النور بالترجمة الحصرية وذلك مساء الأربعاء، ويعرض يوم الخميس على عدة قنوات أخرى موضحة بالترددات بالأعلى، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة من المسلسل مزيد من الإثارة والأحداث الساخنة، فمسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul يعرض مترجم باللغة العربية على موقع النور.

مسلسل قيامة ارطغرل يعرض في السابعة مساءً من كل يوم أربعاء بتوقيت القاهرة على قناة trt 1 ، قيامة ارطغرل على قناة اليرموك ودعوة ووطن يوم الخميس في تمام الثامنة مساءاً، وتعاد الحلقة بتوقيت الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل

يتم عرض الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل في تمام الثامنة من مساء الأربعاء 6 مارس على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يتم نشر فيديو الحلقة مترجم من موقع النور داخل المقال في تمام العاشرة مساءاً، يبدأ عرض الحلقة على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تركيا بدون ترجمة، ويقوم موقع النور الإلكتروني بعرض الحلقة مترجمة بعد ذلك مباشرةً.

أحداث الحلقة تشهد عدة صراعات بين ارطغرل وقائد المغول، ومقتل سليمان أبرزها واكتشاف خيانة زاغنتوش بعد خدعة الصندوق لإكتشاف خيانة المغول، ووقوف ارطغرل أمام اليجناك واخباره بأن العدالة تعيد وضع كل شئ في المكان الذي يستحقه والكثير من الأحداث المهمة والقوية.

الإعلان الأول للحلقة 140 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 140 ارطغرل الأكثر اثارة

Advertisements

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تنقذ إيرين غوندوز في اللحظة الأخيرة من تحت سيف البيلغي، وبعدها تدور معركة كبيرة بين رجال البيلغي ورجال إيرين ابنه حاكم قلعة فلكه.

يبحث رجال ارطغرل عن جوندوز في الغابة ولا يجدوه بعد أن غادر مع إيرين، يحاول سوغوت تسديد الكيد لأرطغرل من خلال القدوم إلى سوغوت والضغط عليه لمحاكمه ابنه زاعماً تحقيق العدالة، فيعنفه ارطغرل ويطلب منه أن يلزم حده.

يحاول تورغوت استنطاق ايفدوكيا لمعرفة سر دراغوس.

تتحالف البيلغي مع بهاء الدين من أجل الإطاحة بأرطغرل، وتوعده بالذهاب لسوغوت من أجل أن تحول انفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يذهب بامسي إلى ارطغرل وهو جريح ويدعي أن دراغوس من طعنه من الخلف بينما يشك ارطغرل في زانغوتش.

يخطف رجال بيبولات السيد ارتوك أثناء عودته إلى قبيلته، من أجل استجوابه عن مكان الصندوق والذي يرفض الإفصاح عنه رغم تعرضه للتعذيب الشديد وذلك لأنه يعلم ما يمثله من خطورة.

ينقذ ارطغرل البيلغي من الأسر وينقذ الضرائب من خلال تزييف الذهب لخداع دراغوس.

روابط مشاهدة الحلقة 139 ارطغرل

الحلقة 139 من موقع النور للمشتركين من هنا

لاتزال الحلقة 139 من قيامة ارطغرل متابعة من قبل فئة كبيرة، وذلك للإثارة والتشويق الشديدن اللتي شهدتهما الحلقة، مع اشتداد الصراع وتهافت الكثيرون لمشاهدة الحلقة المقبلة 140 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حيث تم وضع فيديو الإعلان الأول للحلقة ويتم يوم الأربعاء المقبل 20 مارس وضع فيديو الحلقة عقب عرضها على قناة trt 1 التركية ومترجمة حصرياً من موقع النور.