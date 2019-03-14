“بالترجمة إِذَاعَةٌ أرطغل 139″الجزء الخامس عبر موقع النور الموسم الخامس وقناة تي أر تي...

تعرض حصرياً الحلقة 138 من مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس اليوم الخميس على قناة وطن وتي أر تي التركية، ثم يقوم موقع النور الإلكتروني بعرض مباشر للحلقة، وعقب ما تم نزول إعلان الحلقة 139ارطغرل منذ أيام تزايد بشغف فضول متابعي المسلسل الأكثر شهر على الإطلاق على مستوي العالم الذي استطاع بوقتا قصير أن يحصد حاصلة كبيرة بكل أرجاء العالم.

ارطغرل الحلقة ١٣۹

ونقدم لكم زوارنا روابط ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 التي تعرض على شاشة القناة الفضائية ثم تتناولها عدة قنوات دعوة وطن اليرموك، بينما يقوم موقع النور بدبلجة ارطغرل لمن يرغب بالمشاهدة بجانب الترجمة العربية المتوفرة على القنوات.

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نبذة مختصرة عن أحداث الحلقة الخامسة ارطغرل

تشك البيلجي في غوندوز أنه هو قاتل والدها.

ارطغرل يتمكن من انقاذ أبنه سافاجي.

يصيب عثمان ابن ارطغرل الثاني.

تورغوت ينصب الكمائن ويرسل جنود لإحضار المفتاح من الجواسيس.

أحداث الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل للموسم الخامس

فمن المتوقع تشهد أحداث الحلقة 139 أرطغرل الكثير من كشف الحقائق والكمائن، عقب ما تم بالحلقات السابقة والتي شاهدنا فيها تمكن أرطغرل من أظهار براءة أبنه غندوز ، والكشف عن لغز الصندوق وتهمة ارتوك، وتتوالي الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل بعد أسر ايلبيلغي وكشف مخطط غوندوز وسر الصناديق، مفاجأة عرض ارطغرل بالزواج من إيلبيغي.

لأزال العرض مستمر ومتابعة الجزء الخامس والأخير جاري عرضه على 4 قنوات الفضائية اليرموك تي أر تي التركية وقناة وطن ودعوة، ويأتي بالمقدمة موقع النور الإلكتروني الذي أمتلك عرض مسلسل قيامة أرطغرل منذ موسمه الأول، نحيط بكم علماً أن اليوم موعد الحلقة 138 ارطغرل على موقع النور ولمشاهدة الحلقة يجب الدخول عبر رابطه الرسمي والاشتراك بالمواقع للتمكن من مشاهدة ارطغرل 139.

شاهدنا الحلقة النارية ما بين ارطغرل وغوندوز ارطغرل 139 على قناة TRT 1 واليوم ينتظر من لم تمكن من مشاهدة الحلقة الإعادة في تمام الساعة الثامنة عل قناة وطن.