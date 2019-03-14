خبايا مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20 – ”عرض متميز” الفضائية المتجددة MBC – حصريا احداث...

غصون في الوحل 20، نتابعه مع حضراتكم اليوم عبر موقعنا عرب فور نيوز، مسلسل غصون في الوحل 20 الذي أصبح من أهم مسلسلات الدراما الخليجية الكويتية، جميع الأدوار اتسممت بالاتزان وعدم المبالغة، حتى جميع الأدوار القاسية التي قامت الفنانة الكبيرة هدى حسين بتجسيدها كانت متسقة مع طبيعة الشخصية التي تؤديها طوال حلقات مسلسل غصون في الوحل.

نتابع معكم تفاصيل مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20 والتي يدوام الملايين على مشاهدتها، ويعتبر هذا ليس بجديد على هوليوود الشرق الكويت، سنتابع معكم كل ما يهمكم حول مسلسل غصون في الوحل الحلقة العشرون، فتابعونا.

مسلسل غصون في الوحل

يتناول المسلسل العديد من القضايا التي تلامس لب المجتمع، وأهمها قضية الطفولة وكيف ثؤثر على حياة الفرد وكل من حوله، فتدور قصة المسلسل حول غصون إمرأة أربعينية، لم تعش طفولتها كبقية الأطفال، فهي لم تحبا بطفولة عادية شأنها شأن الأطفال الأخرى، ولكنها عاشت طفولة صعبة مريرة فلم تجد ولم تدق طعم الحنان لا من أهلها ولا من المجتمع الذي تعيش فيه، فقد أصبحت شخصية عنيدة تكره الناس ولا تحب السعادة لأحد، قاسية القلب والمشاعر تموت غيظا اذا لمحت السعادة في وجوه الآخرين، فهي تعمل رئيسة بقسم الموظفات في أحد الوزارات.

غصون في الوحل

ويتناول المسلسل قصة حياتها وطريقة تعاملها مع الناس ومع كل المحيطين بها، فبامكان من يسمع قصتها يتخيل مدى المعاناة التي تعيش فيها، كما أننا سنتخيل مدى المعاناة وأن حياتها مليئة بالعقد والمشاكل مع كل من حولها، فكيف لشخص لم يحبا بالحب في حياته أن يكون طبيعياُ وقادر على اعطاؤه للآخرين، ففاقد الشىء لا يعطيه.

غصون في الوحل 20

غصون في الوحل 20 عمل خليجي خالص بطولة الفنانة الكبيرة هدى حسين وعبد الله الطراولة وأميرة محمد ومحمد الرشيد وريم أرحمة وفوز الشطي، وباقة من أشهر وألمع نجوم الكويت والخليج العربي، يعد المسلسل من إنتاج ديوتنا للإنتاج الفني بالتعاون مع إيجي فيلمر، وقد لاقى المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه، أصبح مسلسل غصون في الوحل الأكثر انتشاراً الآن في العالم العربي.

مسلسل غصون في الوحل 20

خلال مسلسل غصون في الوحل 20، أكدت الفنانة هدى حسين بأنها تلعب هذا الدور لأول مرة في حياتها، وأنها سعيدة جداً كون هذا المسلسل يحمل على عاتقه قضية إنسانية وهي توعية الأسرة بدور الطفولة وتأثيرها على حياة الفرد والمجتمع، وجعلهم يدركون أننا لسنا سوى انعكاسا لما عشناه في الطفولة، فالطفولة السوية تعمل على جلب فرد سوس قادر على خدمة نفسه وخدمة الآخرين.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 20

أكدت الفنانة هدى حسين خلال غصون في الوحل الحلقة 20 بأنها تشعر بالشفقة على من يشاهد حلقات المسلسل، فسوف يقع المشاهد في حيرة من أمره، هل سيشعر بالشفقة تجاه غصون أم بالغضب من تصرفاتها وقسوتها وقلبها الفظ العنيف.

Advertisements

مسلسل غصون في الوحل الحلقة العشرون

ذكرت الفنانة أميرة محمد بانها سعيدة خلال مشاركتها البطولة مع كل هؤلاء النجوم، وأوضحت بأن هذا المسلسل يعد التعاون الثالث لها مع الفنانة القديرة هدى حسين، وأنها سعيدة بالعمل في هذا المسلسل.

ولمشاهدة جميع حلقات مسلسل غصون في الوحل من هنا

يعتبر هذا المسلسل من أهم وأجدر المسلسلات التي يجب على الجميع متابعتها ومشاهدتها، فغصون شخصية حقيرة ومؤذية تجلب الأذى لكل المحيطين، حيث يقترح المسلسل الكويتي على متابعيه قصة جديدة ومختلفة عن أثر القسوة والتربية السيئة في نفوس البعض، نترقب معكم اليوم غصون في الوحل 20 التي ينتظرها الكثيرون.

حيث أن فغصون شخصية مؤذية تجلب الأذى لكل المحيطين، أكثر الموظفات تعرضاَ للأذى على يدها هي فوز الشطي، فحين تعلم بخلافها مع زوجها تستغلها أسوأ استغلال وتوهم زوج بدرية بخيانة زوجته بدرية، فيضظر لتطليقها في النهاية ويحرمها من أبنائها الصغار، وهي الآن في قمة السعادة بعد حدوث الطلاق وتشعر بالفخر وترتجف من الفرح

خلال غصون في الوحل، أحداث المسلسل مرشحة للكثير من المفاجآت والتصاعد وسيتضح ذلك خلال الحلقات المتبقية من المسلسل، ومع ذلك لا يخلو من الافتعال الزائد في بعض المواقف والأحداث كالعلاقة السريعة التي نشأت بين الهام وفهد دون مبرر مقنع، ونتعرف على حياة وخلفية غصون الاجتماعية من خلال لقطات الفلاش باك التي أظهرها المخرج لنا وأبدع في اخراجها.

رابط مشاهدة الحلقة 20 من هنا

ساعات قليلة تفصلنا عن الحلقة الجديدة من مسلسل غصون في الوحل 20، والتي يترقبها الكثير من متابعي ومحبي المسلسل في كل مكان، سنكون أول من يضع لحضراتكم رابط مشاهدة الحلقة، تابعوا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يمكنكم الآن متابعي حلقات مسلسل “غصون في الوحل” الاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة عبر موقعنا عرب فور نيوز، حيث يمكنكم الآن الدخول عبر الرابط