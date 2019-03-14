شاهد الآن بث مباشر من موقع النور اونلاين مشاهدة الحلقة 139 من مسلسل ارضغرل الجزء الخامس

ينتظر الكثير من عشاق مسلسل ارضغرل الحلقة 139 من الجزء الخامس منه، والتي ستعرض غدا على قناة trt1 في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعرض بعدها بساعتين على موقع النور مترجمة باللغة العربية الفصحى، ويعرض أيضا على قناة دعوة وقناة الشرق، كما ستجد في أرشيف موقع النور كافة الحلقات السابقة من مسلسل ارضغرل، ويدور المسلسل حول قصة القائد العظيم ارضغرل، ويعرض الأحداث الخاصة بالفترة قبل ظهور الدولة العثمانية، وهو يحظى بعدد كبير من المشاهدة ويتابعه الكثير من المشاهدين داخل تركيا وخارجها.

الجزء الخامس من ارضغرل

يحمل الجزء الخامس من مسلسل ارضغرل الكثير من الأحداث الجديدة والتشويقية التي تجذب المشاهد لها، كما ظهرت وجوه جديدة في المسلسل وأيضا تم تغيير بعض طاقم العمل في المسلسل، وبعد وفاة حليمة زوجة ارضغرل في الجزء الماضي، ظهرت شخصية جديدة تشبه حلمية في الشكل لتمثل المرأة التي سيتزوجها ارضغرل في الجزء الخامس، تظهر في الجزء الخامس عثمان بن ارضغرل وهو الذي سبق ودافع عن رجل عجوز، ليصاب بعدها بإصابة شديدة، لتنقله أمرأة على ظهر حصان وتذهب به إلى سوغوت حتى يراه الطبيب، وأيضا شاهدنا في بداية الموسم الخامس وقوع ارضغرل في أسر المغول ثم إنقاذه بعد ذلك، ويؤسس ارضغرل له ولعائلته حكم في مكان جديد وهو سوغوت وبسبب عدله ودفاعه عن أهل سوغوت ضد المغول، سيحبه أهالي سوغوت ويعتبرونه قائدهم، ويحاول المغول دائما القضاء على ارضغرل، كما سيتم تأسيس منظمة سرية من الصليبين للقضاء على ارضغرل، وتتوالي أحداث المسلسل حتى نهاية ارضغرل، ومن المتوقع أن يعرض بعدها مسلسل قيامة عثمان، وتعرض الحلقات على قناة trt1 كعرض أول.

قنوات عرض مسلسل ارضغرل

يعرض مسلسل ارضغرل الجزء الخامس على قناة trt1، يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

يقوم موقع النور بعرض الحلقة بعد ساعتين من عرضها على قناة trt1، وتكون مترجمة للغة العربية.

يعرض على قناة الدعوة يوم الخميس في الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والإعادة يوم الجمعة في 12 ظهرا.

يعرض على قناة اليرموك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية فجرا.

أطلق مؤخرا تطبيق ارضغرل لمعرفة كل المعلومات عن المسلسل، وقنوات عرضه ومواعيده، وهو مجاني للهواتف الأندرويد والأيفون.

هناك موقع قيامة ارضغرل وهو باللغة العربية، وبه كل الحلقات السابقة من مسلسل ارضغرل، وأيضا يتم رفع الحلقة عليه مترجمة بعد عرضها بشكل رسمي..

الحلقة 139 من مسلسل ارضغرل الجزء الخامس

يبدو أن الحلقة القادمة ستحمل أحداث مشوقة كثيرة، وأحداث مفاجئة للجمهور، وذلك ظهر خلال الاعلان الترويجي للحلقة على قناة trt1، ومن المتوقع في الحلقة القادمة معرفة ارضغرل بخيانة زاتغوش، وكشف حقيقة الحرق الموجود بيده، بسبب محاولته فتح الصندوق، هذه ما سنتابعه غدا عند عرض الحلقة على قناة trt1 في تمام الساعة الثامنة مساء، وعلى موقع النور بعد عرضها بساعتين على قناة trt1، وما يميز موقع النور ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية، وأطلقت قناة trt1 برومو تشويقي للحلقة 139، ويوضح الكثير من الأحداث المشوقة، ويمكن مشاهدة الحلقة من خلال البث المباشر لقناة trt1 الرسمية على اليوتيوب.

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تعاد اليوم الخميس الحلقة 139 من ارضغرل على قناة الدعوة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكنك مشاهدتها أيضا على موقع النور مترجمة.