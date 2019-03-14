شاهد بالفيديو ارطغرل 139 ” HD كاملة مترجمة بالعربية | قيامة ارطغرل مترجمة بالعربية الجزء...

الحلقة 139 قيامة ارطغرل الجزء الخامس،المسلسل الذي فاق كافة التوقعات Diriliş Ertuğrul الذي يتابعه الملايين في العالم أجمع، على الرغم من كونه مسلسل تاريخي تركي ولاينجذب الكثيرون إلى تلك الفئة من المسلسلات خاصة مع اختلاف الثقافات إلا أن مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul كان ذو طابع مختلف قدم الفتح العثماني من بدايته وطوال الأربع مواسم الماضية كان التركيز الأكبر على الغازي أرطغرل بن سليمان شاه قائد قبيلة قايي من الأتراك الأوغوز المسلمين، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الذي أقام تركيا الآن بكل حضارتها وثقافتها.

مسلسل قيامة ارطغرل أصبح من أنجح المسلسلات التاريخية التي يتحدث عنها الكثيرون ويتابعها الكثيرون أيضا بسبب ما يقدمه من معلومات لايعرفها الكثيرون منا عن ما قبل النشأة أو الدولة العثمانية وكيف كان الغازي أرطغرل وكيف حاول نشر الإسلام وحارب أعدائه وأصدقائه أيضا اللذين خانوه وما تعرض له وقبيلته على مر سنوات طوال من أجل الاستقرار ونشر الدعوة الإسلامية وتحقيق العدالة وكيف ستكون تكملة الحروب مع الصليبيين والمغول لبناء الدولة العثمانية فيما بعد في الجزء الخامس.

تدور أحداث المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل في القرن الثالث عشر الميلادي، وقد واجهو صعوبات كبيرة في تصوير المسلسل وتم تصويره في منطقة البحر الأسود وقد لاقى الممثلين الكثير من الصعوبات نظرا لملابس تلك الحقبة وشكل موطن القبائل، وخاصة قبيلة الكايي التي ينتمي لها أرطغرل في ذلك الوقت، بالإضافة الى الحريق الذي شب في موقع التصوير والذي أدى لأضرار بالغة وتأجيل التصوير لفترة كبيرة بسبب تغييرات كبيرة في ديكورات المسلسل وطاقم العمل والممثلين الذين أختلف عدد كبير جدا منهم ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قناة TRT 1 التركية.

مشاهدة مباشرة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 عبر قناة trt1 التركية ونقوم بعرض البث المباشر للحلقة ، ويمكنكم بعدها مشاهدتها على الفور مترجمة للغة العربية من خلال موقع النور وهو أول موقع يقوم بعرض المسلسل مترجم للعربية، وبعدة يعرض على قناة دعوة وقناة اليرموك وغيرهم مترجم ومدبلج وقد بدأ المسلسل الآن وتتوالى الأحداث بشكل غير متوقع.

تنويه :يعتمد موقع النور الآن وهو الموقع الرسمي لعرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس على الدفع المسبق عن طريق الفيزا الإلكترونية لمشاهدة الحلقة.

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

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أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

الجزء الخامس من قيامة ارطغرل قوي بشكل كبير حيث بدأ باستكمال ارطغرل لمسيرته وفتحاته ومحاربة أعدائه لكنه في نفس الوقت يكبر في السن وستأتي لحظات موته قريبا ليستكمل مسيرته بعد ذلك ابنه عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية وهو ليس أكبر ابنائه فقد كان له ابن أكبر يظهر في المسلسل وكان سن عثمان عشر سنوات لكن كان عثمان أذكى ابنائه وأقربهم إلى والده وأستطاع أن يفكر مثله ويقود قبيلته لتأسيس الدولة العثمانية ومواجهة الأعداء، وسيشهد الجزء الخامس أحداث قيام الدولة العثمانية.

بالنسبة إلى أحداث الموسم الخامس من قيامة أرطغرل التي ينتظر الجميع متابعتها فيدور الإطار الزمني لها بعد مرور 15 عام من الجزء الرابع، ويظهر فيها أرطغرل وهو الممثل التركي “إنغين ألتان دوزياطان” وهو مستقر في سوغوت شمال غرب الأناضول ويؤسس لدوام حكمه على مملكته ومن يتولي الخلافة من بعده، ومن الشخصيات الجديدة التي ستظهر في قيامة ارطغرل الجزء الخامس شخصية “زيدان” التي تلعب دور زوجة “أرطغرل” الجديدة، بعد وفاة زوجته “السلطانة حليمة” وأيضا شخصية القائد اليوناني “إيفدوكيا”، ويجسده الفنان “إلكر آكسوم”والعديد من الشخصيات الجديدة التي ستظهر في الجزء الخامس من المسلسل لأول مرة تحت مسمي جديد وهو “قيامة عثمان”.

تم عرض مسلسل قيامة ارطغرل عبر قناة trt 1 أولا بشكل مباشر، بعد ذلك يتم عرضه على موقع نور صاحب الحق الحصري للعرض الإلكتروني للمسلسل، وبعدها يتم عرضه في اليوم التالي على العديد من القنوات التلفزيونية الأخرى التي قمنا بعرض كافة الترددات المجانية الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وبعد وجود الحلقة أون لاين الآن على موقع النور يمكن للجميع مشاهدتها الآن ومتابعة أحداثها المثيرة.