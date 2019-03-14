تراند اليوم : شاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس- وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية...

شاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس- وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية وهي قنوات عارضة لمسلسل أرطغرل الذي حقق نجاح كبير خلال فترة عرضة التي تجاوزت الخمس مواسم ويبدو أن الموسم الخامس من قيامة أرطغرل والمعروض حالياً بشكل حصري على قناة تي آر تي1 - trt1 التركية فيما تعرض الناقلة شاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس- وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية يوم الأربعاء المقبل والموافق 20 مارس ، وسوف تكون قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس مترجمة إلى اللغة العربية على موقع النور بعدها بساعتين وتشهد شاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس- وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية أحداث مشوقة ، وقناة trt1 التركية وقناة الشروق مدبلجة للعربية، ويتم عرضها في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وذلك بجودة عالية جدًا وصورة واضحة، على قناة trt1 التركية – تي آر تي1.
شاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس- وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية
ترددات قنوات أرطغرل 140
تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
ترددات قنوات TRT1 التركية
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.