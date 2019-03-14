تراند اليوم : الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء...

الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة ، وذلك في 20 مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا وذلك على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية والدرامية ، كما أن الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة و يتم عرضها بعدها بساعتين من الموعد الأصلي للحلقة 140 ارطغرل، كما أن الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة متوقع أن تشهد أحداثًا قوية.
الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة
قنوات ارطغرل 140
اسم القمر الصناعي القناة التردد
النايل سات قناة قطر 10971
النايل سات قناة دعوة 10727
النايل سات قناة اليرموك 11678
النايل سات قناة فور شباب 11137
النايل سات قناة وطن 11012
ويتم عرض الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة على عدد من القنوات مثل قناة فور شباب وقناة وطن وقناة قطر وقناة دعوة وقناة اليرموك الأردنية ويبدو أن الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة ستشهد أحداثًا قوية يوم الأربعاء والخميس .