موعد طرح ألبوم “رامي صبري” الجديد

ينتظر عدد كبير من جمهور ومتابعي المطرب رامي صبري ألبومة الغنائي الجديد، الأمر الذي جعل من إعلان رامي صبري لموعد طرحه الألبوم الجديد بالمفاجأة السارة لجمهوره.

وقد أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابة الشخصي في موقع “فيس بوك” بأنه يقوم في الوقت الحالي بتسجيل أغاني الألبوم ويكثف ساعات العمل بالأستوديو بشكل يومي ليتم طرح الألبوم في موسم صيف 2019 الحالي.

وجدير بالذكر أن الفنان” رامي صبري” حرص في عمل الألبوم على التعاون مع أشهر الشعراء مثل أمير طعيمه وعزيز الشافعي وتامر حسين والملحنين شادي حسن ومدين، كما يقوم رامي صبري بنفسه بتلحين بعض أغاني الألبوم كعادته بتلحين بعض أغانيه الشخصية .

وجدير بالذكر إن آخر أعمال رامي صبري كان فيديو كليب أغنية” مبروك علينا” التي حقق نسبة مشاهدة عالية ونجاح كبير.