تأجيل مسلسل عمرو يوسف الجديد لرمضان 2020

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان “عمرو يوسف” الذي كان من المقرر أن يشارك به في موسم دراما رمضان المقبل كما عودنا كل عام، أن العمل قد تم تأجيل عرضه لموسم رمضان 2020.

وقد وضحت أن سبب تأجيل عرض المسلسل أنه لن يلحق العرض في رمضان هذا العام، لأن أبطال العمل لن يتمكنوا من إنهاء تصوير العمل قبل رمضان، لما يحتوي عليه من تفاصيل تحتاج وقت كبير في التحضير والتصوير وفي الجانب الأخر إن الشركة المنتجة مصره على عرض المسلسل خلال موسم رمضان، مما جعلها تتخذ قرار بتأجيل عرض العمل لرمضان العام المقبل.

وجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان “عمرو يوسف” الدرامية كان في مسلسل “طايع ” الذي قدمه في رمضان العام الماضي، وكان يناقش مشكلة الأخذ بالثأر في الصعيد وقد حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية.