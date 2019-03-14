Episode139 ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 | رابط مشاهدة مسلسل أرطغرل الحلقة-۱۳۹ “موقع...

ننقل لكم رابط مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 diriliş ertuğrul، وذلك على موقع النور بالترجمة، بعد أن يتم عرض المسلسل على القناة التركية الأولى الأربعاء بالمساء، وننقل لكم بطاقة المسلسل، والتوقيت الخاص بالدول العربية، من أجل سهولة المتابعة حول الموسم الخامس أرطغرل سليمان شاه التركي الحلقة ۱۳۹، القصة التي تحاكي الحاكم الحقيقي التركي أرطغرل، الذي ذاع صيته بين القبائل، ونتابع معكم كل جديد.

ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139

مسلسل أرطغرل حاز على جائزة الأفضل في ديسمبر الماضي، وهو يكتسح المسلسلات التركية في الوقت الحالي من حيث عدد المشاهدات، لما له من تسلسل في الأحداث، وحاز المسلسل على جائزة الفراشة الذهبية في عام 2016، ولكن المنتج محمد بوزداغ قام برد الجائزة بسبب عدم إعطائهم الميكروفون على المسرح والتحدث عن المسلسل مثلما إعتادوا على ذلك، والجميع دافع عنهم بعد هذا الموقف.

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بطاقة المسلسل

الآن نتابع معكم روابط مشاهدة مسلسل أرطغرل بالتركية والعربية.

رابط المسلسل على الفيس بوك من هنا

رابط البث المباشر

الآن نتابع معكم الرابط الخاص بمسلسل أرطغرل شاه، إضغط على هذا الرابط، وقم بمتابعة المسلسل على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك حيث ننقل المسلسل بشكل مستمر، ونتابع معكم التقارير الإخبارية حول الأحداث المثيرة بالمسلسل التركي أرطغرل شاه، المسلسل الذي ذاع صيته في الفترة الأخيرة.

أحداث الحلقات السابقة

بعد أن إحتل المغول قبيلة الكايي، قام أرطغرل بالكيد لهم، ولكن رويدًا رويدًا، فهم يريدون العديد من الأشياء من أرطغرل، أولًا أرادوا الصندوق السري الذي يحمل في طياته وثائق سرية هامة، وقاموا بخطف السيد أرتوك وأفقدوه بصره ليعترف بمكان الصندوق، ولكن بدون جدوى لذلك، وقام أرطغرل بتحريره، ثانيًا يريدون الذهب المسلوب من المغول، والذي تم جمعه كضرائب من سوق سوغوت وغيره.

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أرطغرل

مكيدة أرطغرل

قام أرطغرل بإعطاء الصندوق السري لألينجاك الذي إحتل القبيلة وهدد الجميع بالقتل، ولكن الصندوق لا يحمل وثائق هامة، ثم فاوض أرطغرل ألينجاك ألا يقتل أحد، فطلب منه أن يعطيه الذهب، وأرطغرل قال بأن الذهب ليس معه، ولكنه يعرف طريقه.

تغيير الأوامر من هولاكو

نجح أرطغرل في الكيد ضد المغول، عن طريق قطع الطرق على الرسالة التي تصل لألينجاك من هولاكو، وقام ارطغرل بتغيير محتوى الرسالة، بعد أن كانت الهجوم على قلعة ليفكة، إلى التفاوض معهم، وذهب أرطغرل للإتفاق مع دراجوس من أجل خطف كيكاوس الذي تم أمر الينجاك بأخذه من البيزنطيين والذهاب به إلى هولاكو.

اختطاف كيكاوس

بالفعل تعاون دراجوس مع أرطغرل، وأرسل عشرة جنود معه، وفعل أرطغرل ذلك، حتى لا يشك أحد بأنه هو من خطف كيكاوس، وبالفعل قام بخطفه حتى يفسد هيبة الينجاك لدى الحاكم الكبير له هولاكو، وعلم بذلك ألينجاك وشاط غضبه وقال بأن أرطغرل هو من يجرؤ على ذلك فقط.

رسالة الجواسيس الخادعة

قام أرطغرل بعد ذلك بإرسال رسالة خادعة بأن من خطف كيكاوس هم أعداء ألينجاك القدامى، وليس أرطغرل، وبالفعل صدق ذلك ألينجاك، وطلب من أرطغرل الذهب، ونتابع المزيد، بعد أن قال أرطغرل بأنه لم يحضره معه.

اليوم نتابع معكم الحلقة الجديدة، مسلسل أرطغرل شاه، الموسم الخامس الحلقة 139 الثامنة عشر، وذلك عبر رابط الموقع الرسمي الخاص بالمسلسل والترجمة العربية، موقع النور لايف، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات، تابع لايف المسلسل، وضعه المقال في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد

قمنا بمتابعة العديد من الروابط التي تسمح لكم بسهولة متابعة مسلسل أرطغرل شاه، الموسم الخامس الحلقة 139 الثامنة عشر، بعد أن تصاعدت الأحداث في المسلسل، ويتضمن محتوى الحلقة اليوم، أن ألينجاك يعود بعد فشله في الحصول على ما يريد ويتفاجأ بأن أرطغرل إستعاد سوغوت وعاد لإمارة القبائل.