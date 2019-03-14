اتفرج على الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt 1...

مشاهدة الحلقة 139 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 138 بعد عودة سوغوت لسيطرة ارطغرل، واستبعاد بيبولات ورفض دخوله إلى سوغوت ويتحول إلى الباستي، ثم يقوم ارطغرل بإرسال السلطان كيكاوس إلى بركة خان لضمان سلامته وتقديم الدعم له، وخطف سليمان من قبل الباستي وتعذيبه ليقر بما في الرسالة التي ذهب بها إلى أبيه جوندود إلا أنه يرفض ويحافظ على أبيه وقبيلته فيقتله الباستي بطريقة بشعة ويكون الرد الأول على ارطغرل بما حدث لمحاربه يمان، والكثير من الأحداث المثيرة في حلقة الليلة، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل قيامة أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، وتُعرض الحلقة مترجمة على موقع النور في الحادية عشر من مساء الأربعاء، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

الحلقة 139 الآن قيامة ارطغرل ( كاملة مترجمة)

تفاصيل الحلقة 139 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 139 من قيامة ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، بعد أن اختطف الباستي سليمان ابن اخو ارطغرل وقام بتعذيبه ليخبره عن مكان الرسالة التي كان ذاهب بها لأبيه جوندود لينقذهم من حصار المغول، فيرفض سليمان الإفصاح فيقتله الباستي بطريقة بشعة، وكان سليمان قد وضع الرسالة على ظهر الحصان وضربه ليهرب بها، وذلك حتى يعثر عليها أحد محاربي ارطغرل ويذهب لإنقاذه ولكي يعلم ارطغرل أنه لم يسلم الرسالة، ويجد مارغان الرسالة ويعرف ماحدث لسليمان، ويكون قتل سليمان هو أول رد فعل من بيبولات على ارطغرل انتقاماً لمحاربه ينال، وتشعر سالجان بغصة في قلبها وتعرف أن ابنها سليمان قد أصابه مكروه في الوقت الذي تبدأ فيه سيرما بطلب السماح من سالجان وفقاً لأوامر أخيها لكي تصرف عنها الشكوك تجاهه.

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بعد مقتل محاربه سوبوتاي وفشله في الحصول على السلطان السلجوقي والصندوق، يذهب اليجناك إلى ارطغرل ليحاسبه على أخذه سوغوت دون علمه، فيجيبه ارطغرل أن العدالة تعيد وضع كل شئ في المكان الذي يستحقه، وفي تلك اللحظة يدخل المحاربون بجثة سليمان فينصرف اليجناك عند بيبولات ليعرف ما حدث، فيعود ارطغرل بجثة سليمان إلى القبيلة وتكون صدمة صعبة لسالجان والتي لن تهدأ حتى تنتقم وتجد قاتل ابنها.

بث مباشر قناة trt 1 التركية من هنا

الحلقة 139 موقع النور مترجمة من هنا

الآن متابعة الحلقة 139 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول للحلقة 139 والتي يتم عرضها الأربعاء القادم 13 مارس.

الإعلان الأول للحلقة 139 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 139 ارطغرل الأكثر اثارة