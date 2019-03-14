متابعة الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب بث مباشر من قناة trt 1 التركية والترجمة الحصرية لموقع...

الآن مشاهدة الحلقة 139 من المسلسل التركي الشهير، “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، وتفاصيل الحلقة الهامة والتي تحمل الكثير من المفاجأت الجديدة بعد أن استعاد ارطغرل سيطرته على سوغوت وارسال السلطان السلجوقي كيكاوس إلى بركة خان لضمان حمايته ودعمه، والإنتقام المنتظر من قبل بيبولات الذي يعود لزي الباستي وانتقام اليجناك الذي فقد كل مهمة وُكل إليها وهي استعادة الصندوق والسلطان كيكاوس، وبعد حرق الصندوق والذي كان اختبار من قبل ارطغرل، ثم تأتي القصة المحزنة وهي قتل سليمان على يد الباستي بطريقة مفجعة بعد أن رفض اخباره بمكان الرسالة لتي كان ذاهب بها إلى أبيه جوندو ليخبره بمحاصرة المغول، وقد قدم اورانوس الصندوق إلى ارطغرل وأخبره بأنه قد تم فتحه من قبل المغول ويعود زانغوتش من جديد للتجسس على ارطغرل وقد كانت يده محروقة جراء فتحه للصندوق، فيسأله ارطغرل عن سبب اصابته فيجيبه بأنه حدث له اصابه في المطبخ، عندئذ يعرف ارطغرل أنه زانغوتش له دور في فتح الصندوق فيأمر بتتبعه، والكثير من الأحداث المهمة التي تشهدها حلقة الليلة، والمذاعة على قناة trt 1 التركية كعرض أول بدون ترجمة ثم على باقي القنوات الأخرى كاليرموك ودعوة ووطن ابتداء من مساء الخميس، كما يتم إذاعتها على موقع النور مترجمة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء.

مسلسل “قيامة ارطغرل” هو المسلسل التاريخي الشهير الذي يعرض حياة الدولة العثمانية وطريقة نشأتها مع القائد الغازي العظيم ارطغرل شاه، والذي نجح في فرض سيطرته على سوغوت والبعد عن أعدائه من المغول والصليبيين، وتقوم أحداث المسلسل على وقائع تاريخية ومعظم التفاصيل من وقع خيال المؤلف.

الحلقة 139 الآن قيامة ارطغرل ( كاملة مترجمة)

الحلقة 139 مترجمة موقع النور من هنا

موعد عرض مسلسل ارطغرل

العرض الأول لمسلسل قيامة ارطغرل يكون في الثامنة من مساء كل أربعاء على قناة trt 1 التركية، السابعة بتوقيت القاهرة، كما يتم إذاعته في الثامنة من مساء الخميس على قناة دعوة ووطن مترجم، ويتولى موقع النور ترجمة المسلسل عقب انتهاء الحلقة مباشرة، وننشر في “عرب نيوز” فيديو الحلقة مباشرةً بالترجمة الحصرية مساء الأربعاء من كل أسبوع.

القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة قطر على تردد: نايل سات – 10719 رأسي 27500 و سهيل سات – 11604 رأسي 27500

قناة اليرموك على تردد: نايل سات – 11678 أفقي 27500

قناة trt 1 على تردد: التركي – 11054 رأسي 3000

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قناة وطن على تردد: نايل سات – 11012 أفقي 27500

قناة الشرق على تردد: نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500

قناة دعوة على تردد: نايل سات – 10727 أفقي 27500

قناة فور شباب على تردد: نايل سات – 11316 أفقي 27500

الآن الحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل قناة trt 1 بث مباشر من هنا

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الحلقة 139 قيامة أرطغرل الآن برابط فيديو يوتيوب، كامل مترجمة بالعربية من موقع النور وقناة trt 1 التركية، حيث شهدت الحلقة الكثير من الأحداث الهامة ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة اشتداد الصراع، بعد أن قتل بيبولات سليمان ابو اخو سليمان عقب رفضه اخباره بمكان الرسالة التي كان ذاهب بها إلى والده جوندود، وصدمة سالجان لمقتل ابنها وتقريرها معرفة القاتل والإنتقام منه، ومعرفة ارطغرل يخيانة زانغوتش وانه يقوم بالتجسس عليه من خلال يده المصابة التي أصيبت من فتح الصندوق الذي وضعه ارطغرل كفخ للمغول، عقب أن أودع السلطان كيكاوس لدى بركة خان للتأكد من حمايته ودعمه، يعثر مارغان على الرسالة التي وضعها سليمان على ظهر الحصان ويكتشفه بيبولات أيضاً ويتعقبه ويقوم بأثره أيضاً، ويقوم اليجناك بجلد مارغان ويحصل منه على الرسالة ويحرقها لكي لا تصل إلى جوندود ولا تعود إلى ارطغرل.