مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 الجزء الخامس عبر موقع النور الآن مترجم بالعربية

تتابعون اليوم عبر موقعنا عرب فور نيوز الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل مترجمة أونلاين، ولا زال المسلسل متربع علي عرش الدراما التركية حتي الأن علي الرغم من ظهور العديد من الأعمال الأخري إلا أنه ما زال يتصدر معدلات البحث اليومية من أجل متابعة أحدث التطورات الخاصة بالعمل الرائع ذو الملحمة التاريخية، مسلسل أرطغرل من المسلسلات التي أثبتت أن الدراما التركية رائعة ومبدعة في الوطن العربي، والمسلسل تاريخي يندرج تحت الدراما التركية التاريخية عارض لحياة الغازي شاه ارطغرل.

مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 139 مترجمة عبر القناة التركية تي ار تي

وسوف نوفر لكم رابط المشاهدة في حالة عرض الحلقة علي القناة التركية تي ار تي بشكل مباشر يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، وسوف نقوم بتحضير لكم رابط المشاهدة الحصري عبر موقع النور أو أنلاين علي اليوتيوب برابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي، أما عن الرابط التالي فهو يوضح لكم رابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي علي اليوتيوب.

يعد مسلسل قيامة أرطغرل من أكثر مسلسلات الدراما التركية الرائعة التي تحمل أحداث متصلة على مدار خمس سنوات ليعرض خمس أجزاء كل جزء يحمل الرسائل الكثيرة للجماهير المتابعين له حيث أنه يحكي الصراع القائم بين ولايتي حلب وأنطاكيا والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واضح جداً حيث حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة وحقق إيرادات كبيرة جداً لم يكن هذا الأمر وحده سبب النجاح حيث أن فريق العمل كان له الدور الأكبر لذلك جسد الممثل إنجين التان شخصية أرطغرل ابن شاه الذي عمل قائداً لولاية كايي التي كان يقودها والده قبل وفاته.

رابط موقع النور لعرض مسلسل ارطغرل Advertisements

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب Trt ترك سات 11042 8400 5/6 عمودي Trt يوتلسات 10928 3000 5/6 عمودي دعوة نايل سات 10727 27500 3/4 افقي وطن نايل سات 11012 27500 3/4 افقي قطر نايل سات 10971 27500 3/4 عمودي الشروق تي في نايل سات 10922 50000 3/4 عمودي

تردد TRT 1 التركية على قمر يوتال سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11928 V 3000

فريق عمل المسلسل:

جسد نجوم الدراما التركية الكثير من الأدوار المميزة في مسلسل قيامة أرطغرل حيث أن الجمهور تفاعل بشكل رائع لمتابعة أبطال المسلسل بشكل شخصي أيضاً ولك قائمة بأبرز النجوم التركيين في المسلسل:

الممثل التركي إنجين التان الذي جسد شخصية أرطغرل شاه.

إسراء بيلقيتش قامت بدور حليمة خاتون.

هوليا دارجان جسدت دور الأم هايماه أنا.

كان تاشانا قام بدور غوندغدو وهذا أحد أبناء أ رطغرل.

هاندية سوباشي قام بدور أيكيز.

جنكيز جوشكون جسد شخصية تورغوت.

وقد نال مسلسل قيامة أرطغرل الكثير من الجوائز التركية وكان أشهرها جائزة الفراشة التي رفض نجوم العمل استلامها حيث أشاد الرئيس اردوغان بأهمية هذا العمل الدرامي الضخم وكونه نال جائزة القلوب لدى الجميع ومن الجدير بالذكر أنه قام بزيارة موقع التصوير الخاص بنجوم المسلسل مشيراً لهم بالنجاح الساحق الذي حققه المسلسل.

تفاصيل تصوير مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

يعد الجزء الخامس من الأجزاء التي نالت شهرة جماهيرية كبيرة جداً ولعب دوراً كبيراً في جذب الجماهير حيث عمل مخرج المسلسل على تغيير ديكورات المسلسل كاملة بالإضافة لتغيير موقع العمل وإضافة شخصيات جديدة للعمل ليجسدوا شخصيات الجزء الخامس ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخامس بدأ بظهور أرطغرل شاه بعلامات التقدم في العمر وهو يدرب مجموعة من أبناءه على ركوب الخيل والرماية وجميع أنواع الرياضات التي تساعدهم في خوض المعارك ومعاونة والدهم ويعد أرطغرل حامي قبيلة سوغوت التركية التي استعانت به ضد هجمات المسيحين والمغول ومع ذلك تم الإقامة معهم هو وقبيلته عندما تعرض له المغول والتتار والهجمات المتتابعة فأقام هو وعائلته داخل سوغوت.

ظهر في الجزء الخامس وأواخر الجزء الرابع دراغوس العدو اللدود لأرطغرل شاه والذي نصب له أكثر من فخ ولأبنائه مثل واقعة غوندوز حيث قام باستخدام الخنجر الخاص به لقتل أومور وبعض رجال قبيلته مدبراً هذا الأمر لأرطغرل ولابنه وبذلك تم حبس غوندوز من قبل ارطغرل شاه في موقف جماعي أمام الكل ونال هذا الموقف إعجاب الكثير من الجماهير وأشادوا به لإقامة العدل والسلام.