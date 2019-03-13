تراند اليوم : قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع...

ترصد "الخليج 365" قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة ، التي ينتظرها الجمهور المصري والتركي والغربي في جميع أنحاء العالم ، و ذلك بعد أن شاهدوا إعلان قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة ، و المقرر عرضها مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري و ذلك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت مصر و في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، و ذلك على قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة . قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة

ترددات قنوات ارطغرل 139



ومن قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة وذلك على النايل قناة قطر10971، قناة دعوة 10727، قناة اليرموك 11678، قناة فور شباب 11137، قناة وطن 11012.

إعلان ارطغرل 139







أبطال 139 أرطغرل



وفي أحداث قنوات الحلقة 139 قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة نجد أن أبطالها أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار وديم بالتيش وعثمان سويكوت تميزوا في كل الأجزاء الخمس التي عُرضت.

تحديث :" حصل الممثل أنجين ألتان على جائزة أفضل ممثل عن دورة في أرطغرل وذلك مهرجان دبي السينمائي، حقق قيامة أرطغرل شهرة واسعة خلال عرض الأربع مواسم الماضية وصولاً الى الموسم الخامس.

تحديث2 :" وقع الممثل التركي أنجين ألتان الذي يجسد دور أرطغرل على عقد تقديم برنامج تلفزيوني وذلك بعد نجاحه الكبيرفي شخصية أرطغرل والتي ساعدت بشكل كبير على فهم المشاهدين للتاريخ التركي المتمثل في الدولة العثمانية التي أسسها عثمان ابن أرطغرل.

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تحديث3 :" أرطغرل 139 تشهد بداية إنتقام أرطغرل من بيبولات بعد مقتل سليمان ابن شقيقه ويعيش مشاهدي قيامة أرطغرل حالة من الإثارة بسبب ما تشهده أرطغرل 139 من أحداث مثيرة وشيقة خاصة بعد أن قتل مورجان ايضاً.

تحديث4 :" قيامة أرطغرل من أروغ المسلسلات التي قدمت على الساحة التركية حيث أنه وصل الى مكانة عالية لاسيما وأنه ينافس بقوة أعتى المسلسلات الدرامية على الساحة العالمية أرطغرل هو المسلسل التاريخي لتركيا.



تحديث5 :" يعرض حاليا مسلسل قيامة أرطغرل بث مباشر على قناة تي أر تي1 التركية المتخصصة في عرض المسلسلات التركي قناة trt1 تابعة للدولة التركية التي تدعم المسلسل التركي قيامة أرطغرل.

تحديث6 :" يعبر قيامة أرطغرل عن فئة عاشت في الدولة السلجوقية في القرن الثالث عشر وتعرضت للكثير من الهجمات على يد المغول والصلبين فيما تصدى لهم أرطغرل عن طريق توحيد الأتراك.

تحديث7 :" دخل مسلسل قيامة أرطغرل التاريخ من أوسع أبوابة بعد أن حقق طفرة فنية خلال فترة عرضه وجذب الملايين من المشاهدين محققاً أرقام كبيره في عدد المشاهدات الذي تجاوز الثلاثة مليار مشاهدة وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمسلسلات التركية التي عرضت من قبل.

تحديث8 :" يحرص الملايين في الوطت العربي على مشاهدة حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الذي وصل الى النجاح عالمياً بعد أ، قدم صناعه ملحمة فنية خلال الأجزاء الخمس التي عرضت منه.