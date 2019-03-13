تراند اليوم : الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم...

طرحت بعض مواقع السوشيال ميديا الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم الأربعاء ، و المقرر بأن يتم عرض حلقتها اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري و ذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا ، و في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر ، و بعد ساعتين من الموعد الأصلي لعرض قيامة أرطغرل 139 ، يتم ترجمتها على موقع النور إلى اللغة العربية و هو موقع متخصص في ترجمة المسلسلات التركية ، و يبدو من الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم الأربعاء ، أنه سيشهد أحداثًا قوية . الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم الأربعاء

قيامة أرطغرل 139

تعليقات الجمهور على 139 ارطغرل



وفي الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم الأربعاء ، وجدنا تعليقات للجمهور مثل "الاعلان التاني شوقني جدًا على اني اشوف ارطغرل هيعمل ايه"، "احداث كتير متشابهة بس مش قادر متفرجش عليه"، "لما نشوف هيحصل ايه بعد موت عثمان بس اتوقع ان ارطغرل هينتقم". وفي الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم الأربعاء ، وجدنا تعليقات للجمهور مثل "الاعلان التاني شوقني جدًا على اني اشوف ارطغرل هيعمل ايه"، "احداث كتير متشابهة بس مش قادر متفرجش عليه"، "لما نشوف هيحصل ايه بعد موت عثمان بس اتوقع ان ارطغرل هينتقم". إعلان ارطغرل 139



أبطال أرطغرل 139



ومن أبطال الإعلان الثاني قيامة أرطغرل الحلقة 139 على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة اليوم الأربعاء سردار غوكهان، كآن تاشانار، ديدم بالتشين، محمد شفيق، هانديه سوباشى، إنجين ألتان دوزياتان، إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان، جنكيز جوشكون، نور الدين سونماز، جافيت تشاتين جونر، تورجوت تونتشالب. Advertisements

تحديث21 :" أرطغرل مسلسل تركي حاذ على إشادة الجميع وأصبح من أقوى المسلسلات المعروضه على الساحة العالمية فيما حصد بطل العمل الممثل التركي أنجين ألتان على عدد من الجوائز كأفضل ممثل عن دورة في أرطغرل.



تحديث:" فرض قيامة أرطغرل نفسة على الساحة الدرامية العالمية بعدما حقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضة التي بدأت منذ خمس سنوات فيما يعكف صناعه حاليا للإنتهاء من الشكل النهائي للجزء السادس قيامة عثمان والذي يناقش إنطلاق الدولة العثمانية بشكل رسمي.

أرطغرل :" أصبح مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي يتابعها الصغير والكبير في الوطن العربي نظراً لما تشهده أحداثة من إثارة ومتعه كما أن صناع المسلسل حاولوا بث القيم الإسلامية بداخله وهو ما أنعكس بشكل واضح على المشاهد.



تحديث14 :" يعرض قيامة أرطغرل على قناة تي ار تي1 التركية كل أربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف ويتم عرضه مترجم في موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية الساعة الحادية عشر.