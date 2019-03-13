Night PM أرطغرل 139 قيامة ارطغرل شاه “الموسم الخامس” إعادة ارطغرل الحلقة 138 على قناة...

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إعلان أرطغرل 139

أرطغرل 139

نتابع معكم الإعلان الدعائي للحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل شاه، الموسم الخامس والأخير الآن، وتبدأ سلسلة قيامة عثمان، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المسلسل الأعلى بحث

انقاذ عثمان

يدور محور الحلقة حول إنقاذ عثمان من يد المغول، بعد أن علم أرطغرل بمكانه، وقام بتحريره برفقة بامسي وتورغوت وعبد الرحمن، وعلم ألينجاك بذلك فيما بعد، وعلم أن أرطغرل إذا أراد أخذ شئ بالقوة سيفعل، وهو ما جعله يتنبأ بأن أرطغرل هو من هرب كيكاس.

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يتم عرض المسلسل على قناة اليرموك والقدس ودعوة، من أجل متابعة أفضل للحلقة بالترجمة، أو على موقع النور إتش دي مترجم بالعربي، ونتابع العديد من التقارير الهامة حول المسلسل الأعلى بحث في تركيا.

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