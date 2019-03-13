“تغطية” مشاهدة ارطغرل 139 بث مباشر عبر TRT1 واليرموك .. فيديوهات الحلقة 139...

ترددات مشاهدة أرطغرل 139 بث مباشر عبر trt1 واليرموك عبر القناة التركية تي آر تي TRT ينتظرها عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة ارطغرل ويبحثون عنها على الإنترنت لمعرفة أخر التفاصيل والأحداث المتوقع أن تظهر في مشاهدة ارطغرل 139 بث مباشر عبر القناة التركية TRT لاسيما أن قناة تي آر تي هى القناة التركية التى تنقل المسلسل بشكل حصري، كما هناك بعض القنوات الفضائية حصلت على نقل حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجانب موقع النور الإلكتروني الذي يعرض قيامة ارطغرل الحلقة 138 مترجمة ومدبلجة للعربية، وسوف نعرض تردد القنوات الناقلة الحلقة الجديدة ارطغرل 139 ورابط مشاهدة ارطغرل 139 عبر موقع النور الإلكتروني حتى يتمكن المتابعين من مشاهدة الحلقة بجودة عالية.

مشاهدة أرطغرل 139 بث مباشر عبر trt1 واليرموك

شاهد الحلقة 139 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

تردد القنوات الناقلة ارطغرل 139 الجزء الخامس

يقدم موقعنا لمتابعيه من كل مكان تردد القنوات الناقلة ارطغرل 139 الجزء الخامس للاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة ومعرفة آخر الأحداث، وإليكم الترددات على النحو التالي:

اسم القمر الصناعي القناة التردد نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054 النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012

أبطال قيامة ارطغرل الجزء الخامس

نعرض أبطال قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال ذكر أسماء الممثلين الأتراك وأدورهم في المسلسل نظرًا لأن المشاهدين يريدون معرفة أسمائهم الحقيقة ويتداولون صورهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد بث مباشر للحلقة 139 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي التركية ومرقع النور

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فقد ظهر الفنان التركي إنجين ألتان دوزياتان بتأدية دور “أرطغرل”، بينما إسراء بيلقيتش قامت بدور “حليمة خاتون”، وجسدت هوليا دارجان دور “الأم هايماه أنا”، وأدي عثمان سويكوت دور “محى الدين بن عربي”، بينما دور “سليمان شاه” قام به سردار غوكهان، فيما كان ديدم بالتشين يقوم بدور “سلجان هاتون”، والفنان كآن تاشانار يجسد دور “غوندوغدو أخ أرطغرل”، وخاض محمد شفيق دور “ديلى دمير”، ويقوم ليفينت أوكتيم بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية، باريش بآجى بدور “نويان”، جلال آل بدور “عبد الرحمن”.

ويعتبر الفنانون المذكور أسمائهم هم أبرز نجوم مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، ونتمنى لكم مشاهدة ارطغرل 139 بث مباشر عبر القناة التركية TRT أو موقع النور بمعرفة أحداث ممتعة وتفاصيل جديدة وشيقة.

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 139 العديد من المفاجآت بعد أن يقوم ألباستي المتخفي في شخصية بيبولات بإرسال جثمان سليمان ابن شقيق ارطغرل غندودو وكيف اكتشف ارطغرل الواقعة وتدبيره للانتقام .

الإعلان الثاني من ارطغرل 139