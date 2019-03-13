الآن شاهد الحلقة 139 من ارطغرل مترجمة بالعربية HD الموسم الخامس على موقع النور تردد قناة اليرموك...

الآن تردد قناة اليرموك 2019، يبحث جميع محبي مسلسل قيامة أطغرل عن تردد قناة اليرموك الفضائية المجانية الناقلة للمسلسل التاريخي ارطغرل، ونقوم متابعينا من خلال موقعنا عرب فور هوست برصد تردد قناة اليرموك على قمر النايل سات، ومن المعروف أن مسلسل ارطغرل شهد نجاح كبير في العالم أجمع، بما يقدمه من أحداث تاريخية ومشوقة لنتعرف أكثر عن تفاصيل المسلسل.

قناة اليرموك 2019 الناقلة لمسلسل ارطغرل 139

تقوم قناة اليرموك الفضائية ببث مسلسل قيامة أطغرل الجزء الخامس حيث تعرض حلقات الإعادة يوم الخميس من كل أسبوع مترجمة باللغة العربية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعتبر قناة اليرموك من أكثر القنوات بحثاً في الفترة الحالية، حيث تعرض مسلسل ارطغرل الذي يسرد قصة الغازي ارطغرل بن سليمان شاه، والد مؤسس الدولة العثمانية، وتستمر أحداث المسلسل المشوقة الذي حاز على أعجاب الملايين وحقق شهرة واسعة في الوطن العربي، والذي يعرض تاريخ الدولة العثمانية منذ البداية.

تردد قناة اليرموك الفضائية

وقد جاء تردد قناة اليرموك الفضائية على القمر الصناعي النايل سات كالأتي:

التردد 11678

الترميز 27500

الاستقطاب عمودي 3/4

ويمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 مترجمة للعربية قبل عرضها على قناة اليرموك من خلال الدخول لرابط موقع النور، نتمني لكم مشاهدة ممتعة.