شاهد مسلسل ارطغرل الحلقة 139 مترجمة كاملة عبر رابط مباشر لموقع النور والقناة التركية

مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي نالت أعلى نسب مشاهدة الفترة الأخيرة حيث أصبح حديث الكثير من الأشخاص خاصة بأنه مسلسل يحكي الكثير والكثير من القصص والروايات التي حدثت بين ولايتي حلب وأنطاكيا علاوة على ذلك يحكي صراعات تعرض لها أرطغرل شاه ووالده وقبيلتهم التي كانت تعرف بقبيلة كايي والتي دارت الأحداث في الجزء الأول حول هذه القبيلة التي انتقل بها سليمان شاه والد أرطغرل لأكثر من مكان وكان يتولى خلافتها كاملة حتى توفاه الله غارقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأ الدور الحيوي لأرطغرل شاه الذي تولى كل أمور هذه القبيلة وغيرها من البلاد والقبائل الأخرى والتي كان يأخذ في مقابل ذلك قطع أراضي أو منح وهدايا من الأمراء نتيجة مساعدته لهم.

القنوات عرض ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

أما عن القنوات الناقلة للعرض الحصري لمسلسل قيامة ارطغرل مترجمة علي القمر الصناعي النايل سات والأقمار الصناعية الأخري فهي تتمثل في التالي:-

القناة التركية “تي آر تي” TRT 1

قناة دعوة الإسلامية.

قناة اليرموك الفضائية.

قناة وطن.

قناة الشرق.

تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

رابط مشاهدة مسلسل ارطغرل بث مباشر

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رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا

رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجم

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أبطال الجزء الخامس من قيامة ارطغرل