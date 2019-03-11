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شاهد مسلسل ارطغرل الحلقة 139 مترجمة كاملة عبر رابط مباشر لموقع النور والقناة التركية

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مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي نالت أعلى نسب مشاهدة الفترة الأخيرة حيث أصبح حديث الكثير من الأشخاص خاصة بأنه مسلسل يحكي الكثير والكثير من القصص والروايات التي حدثت بين ولايتي حلب وأنطاكيا علاوة على ذلك يحكي صراعات تعرض لها أرطغرل شاه ووالده وقبيلتهم التي كانت تعرف بقبيلة كايي والتي دارت الأحداث في الجزء الأول حول هذه القبيلة التي انتقل بها سليمان شاه والد أرطغرل لأكثر من مكان وكان يتولى خلافتها كاملة حتى توفاه الله غارقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأ الدور الحيوي لأرطغرل شاه الذي تولى كل أمور هذه القبيلة وغيرها من البلاد والقبائل الأخرى والتي كان يأخذ في مقابل ذلك قطع أراضي أو منح وهدايا من الأمراء نتيجة مساعدته لهم.

 

القنوات عرض ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

أما عن القنوات الناقلة للعرض الحصري لمسلسل قيامة ارطغرل مترجمة علي القمر الصناعي النايل سات والأقمار الصناعية الأخري فهي تتمثل في التالي:-

  • القناة التركية “تي آر تي” TRT 1
  • قناة دعوة الإسلامية.
  • قناة اليرموك الفضائية.
  • قناة وطن.
  • قناة الشرق.

تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب
النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي
النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي
النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي
النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي
النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي
النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

رابط مشاهدة مسلسل ارطغرل بث مباشر

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رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا

رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجم

وسوف نوفر لكم الروابط الرسمية الخاصة بموقع النور الإلكتروني علي الكمبيوتر والموبيل للأندرويد والايفون

رابط موقع النور الإلكتروني

  • رابط الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على  “ALnoor TV“.
  • رابط تحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا.
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أبطال الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

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