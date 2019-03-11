مشاهدة مسلسل ارطغرل 139 الجزء الخامس أونلاين عبر رابط البث المباشر للقناة التركية TRT 1

- 1/3
- 2/3
- 3/3
مسلسل قيامه ارطغرل من المسلسلات التركية الضخمة التي حققت نجاح كبير جدا الفترة الأخيرة حيث أن هذا المسلسل يحكي الصراع بين ولايات إسلامية والتي كان أبرزها ولايتي حلب وأنطاكيا وهذه الصراعات تدخل فيها ارطغرل بشكل كبير حيث قام بتولي معظم المهام التي كلفها بها الأمراء وكان يهدى قطع من الأراضي والولايات لبعض القبائل حيث أن هذه الصراعات أصبحت مستمره طوال أجزاء المسلسل الخمسة ويذكر أن مسلسل قيامة ارطغرل كانت بدايته في عام 2014 واستمر حتى عام 2018 ليعرض الجزء الخامس والأخير وبذلك تبدأ الصراعات تشتد بين ارطغرل ودراغوس الذي يعد من أخطر أعدائه والذي قام بعمل الكثير من المؤامرات.
رابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي لعرض الحلقة 139 قيامة ارطغرل
ومن الجدير بالذكر أن المسلسل استحوذ علي نسبة مشاهدة عالية بدايةً من العرض الأول في عام 2014، هذا وبالإضافة إلي أنه حقق نجاح ساحق في البلدان العربية وعلي مستوي العالم العربي، ومن المتوقع أن يستكمل علي تلك النمط نظرًا للأحداث المثيرة والساخنة التي أثارت ضجة في عالم الدراما التركية.
تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل
|اسم القمر الصناعي
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|النايل سات
|تردد قناة قطر
|10971
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة دعوة
|10727
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة فور شباب
|11316
|27500
|أفقي
|النايل سات
|تردد قناة الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة وطن
|11012
|27500
|أفقي
القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس علي جميع الأقمار الصناعية
ويعرض مسلسل ارطغرل في هذا الموسم علي عدة قنوات فضائية منها باللغة التركية ومنها مترجم بالعربية أو مدبلج وإليكم قائمة بقنوات العرض:-
- القناة التركية “تي آر تي” TRT 1
- قناة دعوة الإسلامية.
- قناة اليرموك الفضائية.
- قناة وطن.
- قناة الشرق.
رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا
رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة
رابط موقع النور الإلكتروني
- رابط الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على “ALnoor TV“.
- رابط تحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا.
- رابط تحميل تطبيق النور للآيفون IOS .. من هنا.