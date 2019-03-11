مشاهدة مسلسل ارطغرل 139 الجزء الخامس أونلاين عبر رابط البث المباشر للقناة التركية TRT 1

مسلسل قيامه ارطغرل من المسلسلات التركية الضخمة التي حققت نجاح كبير جدا الفترة الأخيرة حيث أن هذا المسلسل يحكي الصراع بين ولايات إسلامية والتي كان أبرزها ولايتي حلب وأنطاكيا وهذه الصراعات تدخل فيها ارطغرل بشكل كبير حيث قام بتولي معظم المهام التي كلفها بها الأمراء وكان يهدى قطع من الأراضي والولايات لبعض القبائل حيث أن هذه الصراعات أصبحت مستمره طوال أجزاء المسلسل الخمسة ويذكر أن مسلسل قيامة ارطغرل كانت بدايته في عام 2014 واستمر حتى عام 2018 ليعرض الجزء الخامس والأخير وبذلك تبدأ الصراعات تشتد بين ارطغرل ودراغوس الذي يعد من أخطر أعدائه والذي قام بعمل الكثير من المؤامرات.

رابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي لعرض الحلقة 139 قيامة ارطغرل

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ومن الجدير بالذكر أن المسلسل استحوذ علي نسبة مشاهدة عالية بدايةً من العرض الأول في عام 2014، هذا وبالإضافة إلي أنه حقق نجاح ساحق في البلدان العربية وعلي مستوي العالم العربي، ومن المتوقع أن يستكمل علي تلك النمط نظرًا للأحداث المثيرة والساخنة التي أثارت ضجة في عالم الدراما التركية.

تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس علي جميع الأقمار الصناعية

ويعرض مسلسل ارطغرل في هذا الموسم علي عدة قنوات فضائية منها باللغة التركية ومنها مترجم بالعربية أو مدبلج وإليكم قائمة بقنوات العرض:-

القناة التركية “تي آر تي” TRT 1

قناة دعوة الإسلامية.

قناة اليرموك الفضائية.

قناة وطن.

قناة الشرق.

رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا

رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة

رابط موقع النور الإلكتروني