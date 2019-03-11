فيديو الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب الآن live HD من موقع النور مترجم alnoor tv جودة عالية...

مشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير برابط مباشر من موقع النور وقناة trt 1 التركية مترجم باللغة العربية، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل عرض الحلقة 138 من المسلسل والتي تشهد مزيد من الأحداث والصراعات مع قرب نهاية المسلسل خلال الجزء الخامس والأخير الحالي، فإن تصارع أحداث المسلسل التاريخي الهام يجعل الكثيرون يبحثون عن الحلقة 138 وأسباب تأجيلها والموعد الجديد لعرضها، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول بعد أن فرض ارطغرل سيطرته على سوغوت وعقد اتفاقاً مع اليجناك، بتسليمه الصندوق وكيكاوس، فيُسند اليجناك إلى بيبولات مهمة حماية الصندوق وكيكاوس حتى وصولهم إلى هولاكو، إلا أن محاربي ارطغرل يهاجموهم ويصاب ينال بخنجر توروغوت، فيغضب بيبولات لفشله في المهمة ويبحث عن فرصة أخيرة للنجاه من اليجناك من خلال خطف سليمان والتخطيط لقتل ارطغرل، مع استمرار ترقب انتقام سيرما من سالجان وابيليغي.

مشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تشهد الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل، مزيد من اشتداد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول، بعد عقد الاتفاق بينهما على تسليم الذهب وكيكاوس مقابل الرحيل عن سوغوت، وقيام بيبولات بحماية الصندوق إلا أن محاربي ارطغرل يعلموا بخطة سير الصندوق فيهاجموهم في الطريق، ويطعن توروغوت ينال بخنجره، ويُنزع كيكاوس من أيديهم، وتنتهي قصة الصندوق بعد أن فتحه دراغوس من غير مفتاح فحرقه، ويرسل ارطغرل رأس سوبوتاي إلى اليجناك وهو ما سيزيد غضبه على بيبولات، فيقرر الأخير البحث عن فرصة للنجاة من الينجاك من خلال العودة إلى دور الباسيتي وخطف سليمان ليحصل منه على معلومات عن كيكاوس والصندوق، وعند ذهاب بيبولات إلى سوغوت لمعالجة ينال ومحاربيه يتصدى له درومول ويمنعه من الدخول، وينشأ بينهما شجار تدخل ابيليغي لحماية اخيها فيضربها وينهرها بعد أن علم خيانتها وأنها كانت تتواصل مع محاربي ارطغرل عقب استجواب خادمتها، والكثير من الأحداث الدامية التي تشهدها حلقة اليوم والتي أبرزها هي نهاية درومول وسوبوتاي.

الآن الحلقة 138 ارطغرل (كاملة مترجمة)

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 138 وتردداتها

القناة التردد قطر QATAR نايل سات – 10719 رأسي 27500 قطر QATAR سهيل سات – 11604 رأسي 27500 اليرموك نايل سات – 11678 أفقي 27500 TRT 1 التركي – 11054 رأسي 3000 وطن نايل سات – 11012 أفقي 27500 الشرق نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500 دعوة نايل سات – 10727 أفقي 27500 فور شباب نايل سات – 11316 أفقي 27500

موعد عرض مسلسل أرطغرل

الثامنة من مساء كل أربعاء بتوقيت تركيا والسعودية.

السابعة بتوقيت القاهرة.

الحلقة 135 كاملة قناة trt 1 الآن بث مباشر من هنا

أبطال مسلسل ارطغرل

الإسم في المسلسل اسم الممثل أرطغرل إنجين ألتان دوزياتان حليمة خاتون إسراء بيلقيتش الأم هايماه هوليا دارجان سليمان شاه سردار غوكهان كآن تاشانار غوندوغدو أخ أرطغرل سلجان هاتون ديدم بالتشين محي الدين بن عربي عثمان سويكوت ديلي دمير محمد شفيق بدور آيكيز هانديه سوباشي تورغوت آلب جنكيز جوشكون بامسي باي ريك نور الدين سونماز دوغان آلب جافيت تشاتين جونر آفشين باي تورجوت تونتشالب عبد الرحمن جلال آل كلاوديوس” أو “عمر رشاد ستريك تيتوس سيردار دينيز نوريان باريش باجي استاذ سيمون لبيب جوكخان فاسيليوس تشاداش أونور أوزتورك استاذ عزام ليفينت أوكتيم

الحلقة 138 قيامة ارطغرل موقع النور من هنا

مسلسل قيامة ارطغرل، مسلسل تركي شهير حصد أكبر نسب مشاهدة في العالم العربي، ويتزايد البحث عليه يومياً بإستمرار لمتابعات حلقات الجزء الخامس منه، خاصةً بعد الإثارة والتشويق التي تشهدها أحداث المسلسل المتصارعة حلقة بعد الأخرى، وهو ما جعل الملايين من المشاهدين يحرصون على متابعة حلقاته بإستمرار من خلال القنوات الناقلة ويبدأ العرض الأول على قناة trt 1 التركية وعلى موقع النور بالترجمة الحصرية وذلك مساء الأربعاء، ويعرض يوم الخميس على عدة قنوات أخرى موضحة بالترددات بالأعلى، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة من المسلسل مزيد من الإثارة والأحداث الساخنة، فمسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul يعرض مترجم باللغة العربية على موقع النور.

مسلسل قيامة ارطغرل يعرض في السابعة مساءً من كل يوم أربعاء بتوقيت القاهرة على قناة trt 1 ، قيامة ارطغرل على قناة اليرموك ودعوة ووطن يوم الخميس في تمام الثامنة مساءاً، وتعاد الحلقة بتوقيت الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل

يتم عرض الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل في تمام الثامنة من مساء الأربعاء 6 مارس على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يتم نشر فيديو الحلقة مترجم من موقع النور داخل المقال في تمام العاشرة مساءاً، يبدأ عرض الحلقة على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تركيا بدون ترجمة، ويقوم موقع النور الإلكتروني بعرض الحلقة مترجمة بعد ذلك مباشرةً.

أحداث الحلقة تشهد عدة صراعات بين ارطغرل وقائد المغول، وقيام معارك كبيرة بين محاربي ارطغرل وبيبولات ومحاربيه تنتهي بنزع السلطان السلجوقي والصندوق من أيديهم وفشل المهمة التي وكل اليجناك بها بيبولات، وغضب بيبولات وتخطيطه لقتل ارطغرل، قبل أن يذهب إلى سوغوت لمعالجة محاربه ينال فيفشل في الدخول بعد تصدي درومول له، وغضبه من أخته ابيليغي وضربها بعد علمه بخيانته وتسريب معلومات إلى محاربي ارطغرل، ويتحول بيبولات إلى الباسيتي ويخطف سليمان، ويقتل توروغوت سوبوتاي ويرسل ارطغرل رأسه إلى اليجناك في مزيد من الإهانة الواضحة له.

الإعلان الأول للحلقة 138 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 139 ارطغرل الأكثر اثارة

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ملخص أحداث الحلقات السابقة

تنقذ إيرين غوندوز في اللحظة الأخيرة من تحت سيف البيلغي، وبعدها تدور معركة كبيرة بين رجال البيلغي ورجال إيرين ابنه حاكم قلعة فلكه.

يبحث رجال ارطغرل عن جوندوز في الغابة ولا يجدوه بعد أن غادر مع إيرين، يحاول سوغوت تسديد الكيد لأرطغرل من خلال القدوم إلى سوغوت والضغط عليه لمحاكمه ابنه زاعماً تحقيق العدالة، فيعنفه ارطغرل ويطلب منه أن يلزم حده.

يحاول تورغوت استنطاق ايفدوكيا لمعرفة سر دراغوس.

تتحالف البيلغي مع بهاء الدين من أجل الإطاحة بأرطغرل، وتوعده بالذهاب لسوغوت من أجل أن تحول انفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يذهب بامسي إلى ارطغرل وهو جريح ويدعي أن دراغوس من طعنه من الخلف بينما يشك ارطغرل في زانغوتش.

يخطف رجال بيبولات السيد ارتوك أثناء عودته إلى قبيلته، من أجل استجوابه عن مكان الصندوق والذي يرفض الإفصاح عنه رغم تعرضه للتعذيب الشديد وذلك لأنه يعلم ما يمثله من خطورة.

ينقذ ارطغرل البيلغي من الأسر وينقذ الضرائب من خلال تزييف الذهب لخداع دراغوس.

روابط مشاهدة الحلقة 138 ارطغرل

الحلقة 138 من موقع النور للمشتركين من هنا

لاتزال الحلقة 138 من قيامة ارطغرل متابعة من قبل فئة كبيرة، وذلك للإثارة والتشويق الشديدن اللتي شهدتهما الحلقة، مع اشتداد الصراع وتهافت الكثيرون لمشاهدة الحلقة المقبلة 139 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حيث تم وضع فيديو الإعلان الأول للحلقة ويتم يوم الأربعاء المقبل 13 مارس وضع فيديو الحلقة عقب عرضها على قناة trt 1 التركية ومترجمة حصرياً من موقع النور.